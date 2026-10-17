Касир відмовився приймати купюру: що робити покупцеві та куди скаржитися

Жінки на касі в магазині.Фото: Новини.LIVE

Українці можуть зіткнутися з відмовою під час оплати покупок готівкою, якщо касиру не сподобався вигляд банкноти або виникли сумніви щодо її справжності. Однак не кожна така відмова є обґрунтованою. Важливо знати, які гривні магазини зобов’язані приймати та куди звертатися, якщо виникла суперечка.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на роз’яснення Національного банку України.

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Коли магазин зобов’язаний приймати гривні

За правилами НБУ, торговельні заклади та підприємства сфери послуг повинні приймати під час готівкових розрахунків банкноти й монети всіх номіналів, які перебувають в обігу та є платіжними засобами. Це стосується і зношених грошей, якщо немає сумнівів щодо їхньої справжності та платіжності.

Наприклад, касир не повинен відмовляти покупцеві лише через потертість купюри, невелике забруднення чи інші незначні сліди використання. Сам по собі такий стан не означає, що банкнота втратила платіжність.

Водночас є винятки. Зокрема, з 2 березня 2026 року банкноти номіналом 1, 2, 5 і 10 гривень зразків 2003–2007 років перестали бути платіжним засобом. Розрахуватися ними в магазині вже не можна.

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Чому касир може відмовити в оплаті

Якщо працівник магазину сумнівається у справжності або платіжності банкноти, він може не приймати її для оплати товарів чи послуг. У такому разі покупцеві можуть запропонувати розрахуватися іншими грошима.

При цьому НБУ наголошує: сумнів касира є суб’єктивним і не означає остаточного висновку про справжність або платіжність грошей. Щоб перевірити банкноту, можна звернутися до банку.

Що робити, якщо магазин не приймає гроші

Якщо касир відмовився приймати справжню платіжну банкноту, покупець може попросити пояснити причину відмови та уточнити, чи йдеться про сумнів щодо її справжності або про те, що банкнота вже не перебуває в обігу.

Якщо гроші зношені або пошкоджені, їх можна безкоштовно обміняти у відділенні українського банку. У разі значних пошкоджень банкноту можуть направити на дослідження до Національного банку України.

Якщо спір із торговельним закладом не вдається владнати, споживач може звернутися до Держпродспоживслужби зі скаргою та описом обставин. Варто зберегти чек, якщо його видали, і зазначити назву магазину, дату та причину відмови.

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