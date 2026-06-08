У ПриватБанку попередили про нову шахрайську схему: як не втратити гроші через лайки

Відділення ПриватБанку, людина з телефоном в руці. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українці в месенджерах часто почали отримувати повідомлення з пропозиціями захмарних гонорарів за просту роботу в Інтернеті. Проте у більшості випадків це звичайні шахраї, єдина мета яких — заволодіти особистою та фінансовою інформацією громадян.

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку в розсилці своїм клієнтам, передають Новини.LIVE.

Яку роботу пропонують шахраї

Зазвичай, як пояснили у фінустанові, в оголошеннях шахраї пропонують хороші заробітки за просту роботу, яка полягає в тому, щоб проставляти лайки або залишати відгуки на сторінках готелів, в профілях ти чи інших компаній, під відео тощо. Людям обіцяють по 30, а іноді й по 150 грн за кожну взаємодію.

Тим, хто зацікавився такою "смачною" пропозицією, надходить прохання переказати гроші або щось купити.

Шахрайські пропозиції роботи. Фото: скриншот

Які оголошення краще ігнорувати

У повідомленнях із такими пропозиціями вас має насторожити:

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Звернення з невідомого або закордонного номера. Звернення від імені відомих компаній: Instagram, Tik Tok, YouTube, Spotify, Linkedin, Airbnb, Prom, Rozetka тощо. Запрошення в закриті групи та нескладні завдання, за які платять гроші (поставити лайк, залишити відгук тощо). Пропозиція легкого заробітку: неповна зайнятість і висока оплата.

У ПриватБанку закликали ігнорувати повідомлення, які містять хоча б одну з перелічених ознак. Це нереалістичні пропозиції, що загрожують втратою грошей.

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