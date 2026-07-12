Як зменшити комуналку, якщо ніхто не живе у квартирі: що необхідно зробити

Жінки рахують комуналку, калькулятор, платіжка, гроші. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Багато квартир в Україні стоять порожні, бо власники за кордоном. Тому деякі українці помилково думають, що платіжки можна ігнорувати. Насправді повністю звільнитися від комунальних платежів не вийде, але деякі витрати можна суттєво скоротити.

На чому можна заощадити, а які послуги є обов'язковими, розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Якщо у квартирі є лічильники

Якщо ви не користуєтеся водою, газом чи електроенергією, то й платити за них не доведеться — комуналку рахуватимуть за фактичними показниками.

Але врахуйте нюанс. Навіть якщо цифри на лічильнику не змінюються, їх потрібно передавати щомісяця. Це можна зробити через банківські застосунки або сервіси постачальників.

Якщо цього не робити, постачальник може почати нараховувати оплату за середніми нормами споживання, і тоді буде зростати борг.

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Якщо лічильників немає

У цьому випадку оплату рахують не за фактичним використанням, а за кількістю прописаних у квартирі людей.

Щоб не платити за воду, газ чи інші послуги, якими ніхто не користується, потрібно офіційно повідомити про те, що житло пустує.

Для цього знадобиться:

звернутися до ОСББ або керуючої компанії та оформити акт про непроживання;

подати заяви постачальникам води, газу, електроенергії та службі з вивезення сміття;

додати документи, які підтверджують відсутність мешканців. Це можуть бути довідка ВПО, закордонний паспорт із відмітками про перетин кордону, квитки чи інші підтвердження;

надіслати документи особисто, поштою або через онлайн-сервіси, якщо така можливість є.

Після цього нарахування за окремими послугами можуть призупинити.

За що все одно доведеться платити

Навіть якщо квартира роками стоїть порожня, є платежі, яких не уникнути.

До них належать:

централізоване опалення (якщо будинок підключений до мережі), адже оплачується не лише тепло у квартирі, а й опалення місць загального користування та тепло, яке проходить через стояки;

утримання будинку та прибудинкової території — це прибирання під'їздів, освітлення, обслуговування ліфтів, ремонт спільного майна та інші витрати;

абонентська плата за комунальні послуги. Це фіксований платіж, який стягується незалежно від того, користувалися ви послугою чи ні.

Як повідомляли Новини.LIVE, українцям важливо щомісяця передавати показники лічильника електроенергії, навіть якщо вони не живуть у квартирі або взагалі не користуються світлом. Інакше постачальник може розрахувати споживання за середніми показниками, через що можуть з'явитися зайві суми або навіть неіснуючий борг.

Ще Новини.LIVE писали, що у липні українці продовжать отримувати окремі платіжки за доставку газу. Тарифи на розподіл газу для побутових споживачів не зміняться, а сума залежатиме від обсягів споживання за попередній газовий рік. Також залишиться без змін ціна самого газу для населення.