Тарифи в Україні: що буде з цінами за доставку газу у липні

Газ, платіжки та гроші. Фото: Газмережі, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У липні 2026 року українці отримають окрему обов'язкову щомісячну платіжку від оператора газорозподільних мереж (ГРМ) з розподілу природного газу. Відомо, чи не зазначають змін тарифи та хто заплатить менше наступного місяця.

Про це повідомляє видання Новини.LIVE, посилаючись на інформацію Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг.

Що буде з тарифами на доставку газу у липні

Громадяни мають в обов'язковому порядку сплачувати за транспортування палива газорозподільними мережами безпосередньо до осель. Йдеться про відокремлену послугу від продажу самого газу, за яку надходить окремий щомісячний платіж.

Цього року Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг двічі переглянула вартість розподілу блакитного палива. Згідно з постановою № 2163, зміни торкнулися непобутових споживачів:

у період з 1 січня до 31 березня тариф зріс до 1,69 грн за 1 куб. м. за місяць (без ПДВ);

у період з 1 квітня тариф підвищився до 1,99 грн за 1 куб. м. на місяць (без ПДВ).

Тарифи на доставку газу для простих споживачів не змінилися, вони є фіксованими для кожного регіону. З огляду на це, у липні 2026 року громадяни будуть за попередніми цінами, що розрахують індивідуально, залежно від обсягу використання газу за газовий рік (з 1 жовтня по 30 вересня), поділеного на 12 місяців.

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Порядок розрахунку за розподіл газу не змінився, громадяни мають сплачувати до 20 числа щомісяця.

Водночас, клієнти можуть не переплачувати, якщо оплати послугу відразу за весь рік. За такого не передбачається сплата комісії.

Не платити за доставку газу матимуть право лише громадяни, в яких виникли такі обставини:

У разі руйновання чи пошкодження житла через обстріли; Через виникнення аварійної ситуації у зв'язку з бойовими діями; У разі спеціального механічного від'єднання оселі від системи.

Громадяни можуть розраховуватися за доставку газу онлайн у власному кабінеті "Газмережі", через веббанкінг: "Ощад", "Приват24", застосунок "Куб". А також:

у відділенні "Укрпошти";

банківському відділенні;

термінали самообслуговування.

Що буде з тарифами на газ для населення з 1 липня

У липні базові річні ціни від газопостачальників коливатимуться в межах від 7,96 до 9,99 грн за кубічний метр.

Зокрема, найменший тариф надалі пропонує Нафтогаз, який обслуговує більшість населення (лизько 98% побутових споживачів, або понад 12 млн домогосподарств) у розмірі 7,96 грн за й куб. м газу. Тарифний план "Фіксований" буде діяти до 30 квітня наступного року.

Механізм розрахунку також залишиться без змін. Споживачі зобов'язані подавати дані лічильника до 5 числа, а оплачувати рахунки не пізніше 25 числа.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що клієнтам Нафтогазу доступний сучасний варіант оплати за газ у вигляді е-платіжок. Зокрема, такий формат надходить у мобільний застосунок "Куб". Такі рахунки доступні клієнтам з 10-го числа, тоді як паперові відправляють після 20-го. Через це клієнти можуть відмовитися від паперових квитанцій.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі водоканали піднімуть вартість обслуговування з 1 липня. Частина побутових споживачів платитиме більше за кубометр. Зокрема, йдеться про послуги від Чернігівводоканалу — 64,7 грн замість 70,7 грн (без ПДВ); Черкасиводоканалу — 47,2 грн замість 27,6 грн.