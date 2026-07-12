Как уменьшить коммуналку, если никто не живет в квартире: что необходимо сделать

Женщины считают коммунальные расходы, калькулятор, счет, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие квартиры в Украине стоят пустые, поскольку их владельцы находятся за границей. Поэтому некоторые украинцы ошибочно полагают, что счета за коммунальные услуги можно игнорировать. На самом деле полностью избавиться от коммунальных платежей не получится, но некоторые расходы можно существенно сократить.

На чем можно сэкономить, а какие услуги являются обязательными, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Если в квартире есть счетчики

Если вы не пользуетесь водой, газом или электроэнергией, то и платить за них не придется — коммунальные услуги будут рассчитываться по фактическим показателям.

Но учтите нюанс. Даже если цифры на счетчике не меняются, их нужно передавать ежемесячно. Это можно сделать через банковские приложения или сервисы поставщиков.

Если этого не делать, поставщик может начать начислять оплату по средним нормам потребления, и тогда будет расти долг.

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Если счетчиков нет

В этом случае оплата рассчитывается не по фактическому потреблению, а по количеству прописанных в квартире людей.

Чтобы не платить за воду, газ или другие услуги, которыми никто не пользуется, нужно официально сообщить о том, что жилье пустует.

Для этого потребуется:

обратиться в ОСМД или управляющую компанию и оформить акт о непроживании;

подать заявления поставщикам воды, газа, электроэнергии и службе по вывозу мусора;

приложить документы, подтверждающие отсутствие жильцов. Это могут быть справка ВПЛ, загранпаспорт с отметками о пересечении границы, билеты или другие подтверждения;

отправить документы лично, по почте или через онлайн-сервисы, если такая возможность имеется.

После этого начисление платы за отдельные услуги может быть приостановлено.

За что все равно придется платить

Даже если квартира годами стоит пустая, есть платежи, которых не избежать.

К ним относятся:

централизованное отопление (если дом подключен к сети), ведь оплачивается не только тепло в квартире, но и отопление мест общего пользования, а также тепло, проходящее по стоякам;

содержание дома и придомовой территории — это уборка подъездов, освещение, обслуживание лифтов, ремонт общего имущества и другие расходы;

абонентская плата за коммунальные услуги. Это фиксированный платеж, который взимается независимо от того, пользовались ли вы услугой или нет.

Как сообщали Новини.LIVE, украинцам важно ежемесячно передавать показания счетчика электроэнергии, даже если они не живут в квартире или вообще не пользуются электричеством. В противном случае поставщик может рассчитать потребление по средним показателям, из-за чего могут появиться лишние суммы или даже несуществующий долг.

Еще Новини.LIVE писали, что в июле украинцы продолжат получать отдельные счета за доставку газа. Тарифы на распределение газа для бытовых потребителей не изменятся, а сумма будет зависеть от объемов потребления за предыдущий газовый год. Также останется без изменений цена самого газа для населения.