Комуналка за світло: чому в платіжках виникає неіснуючий борг

Комунальні платіжки, лампа розжарювання. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українцям загрожують некоректні нарахування у комунальних платіжках за електричну енергію та поява заборгованості, якої насправді немає. Відомо, чому виникають такі ситуації та як уникнути нарахувань за обсяг споживання загальним розрахунковим способом.

Про це йдеться у матеріалах "Житомиробленерго", передають Новини.LIVE.

Кому загрожують некоректні нарахування за світло

Як зазначили у компанії, громадяни мають щомісяця передавати дані лічильників електроенергії, навіть якщо на тимчасовій основі не проживають в оселі або не користуються електрикою. Відсутність змін не є приводом не надавати ті ж відомості, що й попереднього місяця.

Відповідні вимоги висуває Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з поясненням енергетиків, за правилами, у разі неотримання від споживача даних лічильника, оператори систем розподілу змушені визначати обсяг споживання за розрахунковим підходом. Це може спричинити:

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некоректні цифри у комунальних рахунках;

необхідність здійснення перерахунку;

накопичення за цей час боргу;

припинення електропостачання за ігнорування сплати боргу.

З огляду на це, громадяни повинні чітко розуміти, що:

Надання фактичних даних приладів обліку є обов'язком всіх побутових споживачів. Якщо дані не надані вчасно, обсяги споживання неминуче нарахують за середніми значеннями. У квитанціях можуть виникуті неправильні суми до сплати. Це вимагатиме необхідності перерахунку, накопичення боргу та інших проблем, пов'язаних із розрахунками за електрику. Передача інформації необхідна навіть у ситуаціях, коли світло фактично не використовується.

Передавати показники потрібно через:

особистий кабінет;

мобільний застосунок;

онлайн-сервіси;

інші канали зв'язку постачальника.

Вчасно передана інформація допоможе уникнути непорозумінь щодо обсягів споживання та отримувати суми в рахунках, сформованих на базі фактичних даних лічильників.

Які діятимуть тарифи на електроенергію у 2026 році

Навесні уряд ухвалив рішення про продовження дії фіксованого тарифу на електрику для населення щонайменше до 31 жовтня цього року на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників платитимуть за нічною ставкою у розмірі 2,16 грн за кВт-год.

Переглядати вартість електроенергії найближчим часом не планують, однак у подальшому тариф може змінитись. Влада визнає, що утримувати ціни на колишньому рівні не вдасться. Західні партнери, зокрема Міжнародий валютний фонд (МВФ), пропонують лібералізувати енергетичний ринок.

Згідно з планами МВФ, Україна має розробити план переходу до ринкових цін на газ та світло протягом пів року після завершення війни. У зв'язку з цим перегляд тарифів на газ у 2027 році стане реальним лише у разі завершення війни. При цьому влада обіцяла уникнути різкого зростання цін.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ поінформували, як зміняться розміри субсидій після встановлення нових цін на водопостачання/водовідведення. Оскільки з 1 липня 2026 року тарифи зросли, то й розмір субсидії переглянуть у бік підвищення. Однак спеціально переоформлювати допомогу не потрібно.

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на доставку газу для споживачів у липні 2026 року. Вони є фіксованими для кожного окремого регіону. Порядок розрахунку не змінився, а тому споживачі будуть платити за попередніми цінами залежно від обсягів використання природного газу за попередній рік.