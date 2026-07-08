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Головна Фінанси "Правильні" платіжки за світло: кому нарахують неіснуючий борг

"Правильні" платіжки за світло: кому нарахують неіснуючий борг

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2026 08:53
Комуналка за світло: чому в платіжках виникає неіснуючий борг
Комунальні платіжки, лампа розжарювання. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Деяким українцям загрожують некоректні нарахування у комунальних платіжках за електричну енергію та поява заборгованості, якої насправді немає. Відомо, чому виникають такі ситуації та як уникнути нарахувань за обсяг споживання загальним розрахунковим способом.

Про це йдеться у матеріалах "Житомиробленерго", передають Новини.LIVE.

Кому загрожують некоректні нарахування за світло

Як зазначили у компанії, громадяни мають щомісяця передавати дані лічильників електроенергії, навіть якщо на тимчасовій основі не проживають в оселі або не користуються електрикою. Відсутність змін не є приводом не надавати ті ж відомості, що й попереднього місяця.  

Відповідні вимоги висуває Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Згідно з поясненням енергетиків, за правилами, у разі неотримання від споживача даних лічильника, оператори систем розподілу змушені визначати обсяг споживання за розрахунковим підходом. Це може спричинити:

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  • некоректні цифри у комунальних рахунках;
  • необхідність здійснення перерахунку;
  • накопичення за цей час боргу;
  • припинення електропостачання за ігнорування сплати боргу.

З огляду на це, громадяни повинні чітко розуміти, що:

  1. Надання фактичних даних приладів обліку є обов'язком всіх побутових споживачів. Якщо дані не надані вчасно, обсяги споживання неминуче нарахують за середніми значеннями.
  2. У квитанціях можуть виникуті неправильні суми до сплати. Це вимагатиме необхідності перерахунку, накопичення боргу та інших проблем, пов'язаних із розрахунками за електрику.
  3. Передача інформації необхідна навіть у ситуаціях, коли світло фактично не використовується.

Передавати показники потрібно через:

  • особистий кабінет;
  • мобільний застосунок;
  • онлайн-сервіси;
  • інші канали зв'язку постачальника. 

Вчасно передана інформація допоможе уникнути непорозумінь щодо обсягів споживання та отримувати суми в рахунках, сформованих на базі фактичних даних лічильників.

Які діятимуть тарифи на електроенергію у 2026 році

Навесні уряд ухвалив рішення про продовження дії фіксованого тарифу на електрику для населення щонайменше до 31 жовтня цього року на рівні 4,32 грн за 1 кВт-год. Власники двозонних лічильників платитимуть за нічною ставкою у розмірі 2,16 грн за кВт-год.

Переглядати вартість електроенергії найближчим часом не планують, однак у подальшому тариф може змінитись. Влада визнає, що утримувати ціни на колишньому рівні не вдасться. Західні партнери, зокрема Міжнародий валютний фонд (МВФ), пропонують лібералізувати енергетичний ринок.

Згідно з планами МВФ, Україна має розробити план переходу до ринкових цін на газ та світло протягом пів року після завершення війни. У зв'язку з цим перегляд тарифів на газ у 2027 році стане реальним лише у разі завершення війни. При цьому влада обіцяла уникнути різкого зростання цін.

Ще Новини.LIVE розповідали, що у ПФУ поінформували, як зміняться розміри субсидій після встановлення нових цін на водопостачання/водовідведення. Оскільки з 1 липня 2026 року тарифи зросли, то й розмір субсидії переглянуть у бік підвищення. Однак спеціально переоформлювати допомогу не потрібно.  

Раніше Новини.LIVE писали, що буде з тарифами на доставку газу для споживачів у липні 2026 року. Вони є фіксованими для кожного окремого регіону. Порядок розрахунку не змінився, а тому споживачі будуть платити за попередніми цінами залежно від обсягів використання природного газу за попередній рік. 

комунальні послуги електроенергія гроші
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова
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