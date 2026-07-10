Нафтогаз пояснив, хто і як може заощадити 3 000 грн під час розрахунку за газ

Платіжки, газова плита. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" мають шанс заощадити на оплаті рахунків за природний газ за рахунок накопичених коштів за державною програмою "Національний кешбек". Термін дії використання коштів спецрахунку продовжили до 31 липня 2026 року.

Про це інформує прессслужба ГК "Нафтогаз України" у Facebook, повідомляють Новини.LIVE.

Хто може заощадити на оплаті газу з карткою "Нацкешбек"

Як повідомили у компанії, правила розрахунку за газову комуналку дозволяють робити це накопиченими коштами з картки "Національного кешбеку".

Йдеться про програму, що дає змогу українцям пітримувати вітчизняного виробника, купуючи його товари. За це на спеціальний рахунок надходить кешбек. Максимально нараховують суму до 3 000 грн. Йдеться про повернення за товари кешбеку у 5% або 15% залежно від категорії.

Саме цими коштами клієнти Нафтогазу можуть розрахуватися за спожитий ресурс до кінця липня, після чого баланс обнулять, а залишок з рахунку повернеться до державного бюджету. Для того, щоб всі громадяни встигли витратити зібрані кошти, уряд продовжив термін, який мав добігти кінця на початку липня.

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У компанії зауважують, що оплатити комуналку можна швидко та у зручний час коштами "Нацкешбеку" до завершення дії програми.

"Гарна новина для учасників програми Національного кешбеку — можливість використовувати накопичені кошти продовжено до 31 липня. Якщо ви ще не встигли скористатися коштами, спрямуйте їх на оплату газу", — йдеться у повідомленні.

Як здійснити оплату кешбек-коштами

Для того, щоб стати учасником програми та накопичити кешбек потрібно було виконати кілька кроків. Передбачалося:

Оформлення спеціальної картки (віртуальної у застосунку/фізичну у відділенні); Визначення картки для розрахунків за покупки; Купівля українських товарів, отримання кешбеку на спецрахунки.

Щоб використвати кешбек для оплати комунпослуг, необхідно:

пройти авторизацію у кабінеті споживача на сайті/застосунку постачальника газу;

обрати опцію оплати "Національний кешбек";

підтвердити списання коштів зі спеціального рахунку.

Зробити розрахунок треба до 25 числа через такі цифрові сервіси:

мобільний застосунок "Куб";

особистий кабінет;

сайт Нафтогазу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що якщо клієнт Нафтогазу відмовиться від встановлення лічильника, то сплачуватиме за газ за граничними нормами, що обійдеться утричі дорожче. За таких обставин Оператори ГРМ мають скласти акт про порушення. Також на них покладені обов'язки з періодичної повірки лічильників.

Ще Новини.LIVE повідомляли, що у Нафтогазі рекомендувалии купити важливі прилади в оселях з газовими плитами. Йдеться про сигналізатори з виявлення витоків природного/побутового/чадного газу. Вартість таких приладів стартує з 1 335 грн.