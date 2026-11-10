Окуляри на пенсійному посвідченні. Фото: УНІАН

Пенсійне посвідчення дає українцям не лише право отримувати пенсію, а й можливість користуватися низкою соціальних гарантій. Пенсіонери можуть розраховувати на безплатний проїзд у певних видах транспорту, ліки зі знижкою або без оплати, звільнення від земельного податку та інші переваги. Частина пільг доступна автоматично, а для отримання деяких потрібно відповідати встановленим вимогам.

Про це розповів онлайн-ресурс "24Економіка", передають Новини.LIVE.

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Які пільги доступні пенсіонерам у листопаді

В Україні для людей пенсійного віку передбачено кілька видів державної підтримки. Вони допомагають зменшити витрати на транспорт, лікування, податки та інші потреби.

Безплатний проїзд у громадському транспорті

Пенсіонери за віком можуть безоплатно їздити в міському громадському транспорті. Пільга поширюється на автобуси, трамваї та тролейбуси, а також приміські електрички й окремі автобусні маршрути приміського сполучення.

Водночас безплатний проїзд не передбачений для приватних маршруток і таксі.

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Ліки без оплати або з невеликою доплатою

Пенсіонери можуть отримувати препарати за державною програмою "Доступні ліки".

Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря та отримати електронний рецепт. За ним можна придбати безплатно або з частковою оплатою медикаменти для лікування серцево-судинних захворювань, цукрового діабету, бронхіальної астми та інших хронічних хвороб.

Звільнення від земельного податку

Власники пенсійного посвідчення мають право не сплачувати земельний податок за ділянки, площа яких не перевищує встановлених законом норм.

Зокрема, пільга діє на земельні ділянки:

до 0,10 га — для будівництва житла в містах;

до 0,15 га — у селищах;

до 0,25 га — у селах;

до 0,10 га — для дачного будівництва;

до 0,01 га — для спорудження індивідуального гаража;

до 0,12 га — для садівництва.

Безплатна правова допомога

Пенсіонери можуть звертатися до системи безоплатної правової допомоги та отримувати консультації юристів.

Фахівці допоможуть розібратися в законодавстві, підготувати заяви, звернення й інші документи, а також пояснять, як захистити свої права.

Знижка 50% на автоцивілку

Пенсіонери, які мають водійське посвідчення, можуть оформити поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власників автомобілів зі знижкою 50%.

Для отримання пільги об'єм двигуна транспортного засобу не повинен перевищувати 2 500 кубічних сантиметрів.

Звільнення від сплати ЄСВ для ФОП

Пенсіонери, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, звільняються від обов'язкової сплати єдиного соціального внеску за себе.

Хто з пенсіонерів може не платити за комунальні послуги

Окремі категорії українських пенсіонерів мають право на повне звільнення від оплати житлово-комунальних послуг.

Ця пільга передбачена для людей, які до виходу на пенсію працювали в сільській місцевості на певних посадах і після завершення трудової діяльності залишилися там проживати.

Йдеться, зокрема, про колишніх педагогів, медичних працівників, фахівців із захисту рослин, працівників музеїв і бібліотек.

Право на звільнення від оплати комунальних послуг залежить від дотримання встановлених законодавством умов.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі пенсіонери в Україні отримають до 1 038 гривень надбавки. Сума додаткових нарахувань залежить від кількості вихованих дітей та рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Доплата надається у певній частці від цього показника.

Також Новини.LIVE писали, чому пенсію можуть затримати або взагалі не виплатити. Відсутність надходжень на картку не завжди означає, що Пенсійний фонд зупинив нарахування. Є кілька способів перевірити причину та домогтися поновлення виплат.