Мінімальна зарплата у 2026 році — яка буде сума після утримання податків

Підрахунки на калькуляторі. Фото: Freepik

Законопроєкт "Про Державний бюджет на 2026 рік", який чекає на розгляд у другому читанні, передбачає підвищення мінімальної заробітної плати. Відомо, яку суму зможе отримати працівник після утримання податків.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на законопроєкт №14000 на офіційному порталі ВРУ.

Яку суму отримуватиме працівник "на руки" з мінімалки

Уряд вперше за два роки заклав підвищення мінімальної заробітної плати до проєкту закону "Про Державний бюджет-2026". Очікується, що вона зросте лише один раз на початку року.

Відповідно до пропозицій Міністерства фінансів, мінімальна заробітна плата становитиме з 1 січня 2026 року 8647 грн, тоді як останні два роки показник залишався незмінним на рівні 8 000 грн.

Народні депутати підтримали новий рівень "мінімалки", закладений до проєкту головного кошторису країни у першому читанні 22 жовтня. За документ віддали свої голоси 256 парламентарів.

Таким чином, йдеться про суму у 8647 грн, на яку працівник офіційно матиме право до вирахування податків. Фактично ж, "на руки", українці отримають менше. Йдеться про утримання податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) у 18% та військового збору (ВЗ) у 5%. А саме:

розмір ПДФО (8647 грн * 18%) — 1556,46 грн;

розмір військового збору (8647 грн * 5%) — 432,35 грн.

Після вирахування податків працівники зможуть претендувати на суму у 6658,19 грн (8647 грн — 1556,46 грн — 432,35 грн).

Проте, якщо у працівників є право на податкову соцпільгу, то виплатять дещо більше.

Які показники залежать від мінімальної зарплати

Від розміру мінімальної зарплати залежить низка показників, зокрема, гарантований державою рівень оплати праці. Також, відштовхуючись від "мінімалки" обчислюють середньоденну заробітну плату для нарахування лікарняних та декретних українцям. Окрім цього, мінімальна зарплата впливає на розміри:

Максимального та мінімального єдиного внеску (ЄСВ). Штрафів за порушення трудового законодавства. На ліміти, розмір податків та зборів ФОПів.

Раніше ми писали, що держбюджет передбачає підвищення зарплат вчителів. Якщо документ підтримають у другому читанні в поточному вигляді, то педагоги з 1 січня отримають на 30% більше від окладу, з 1 вересня — на 20%.

Ще ми розповідали, скільки нині отримують лікарі в Україні. Остаточні суми залежать від базових окладів та доплат, зокрема, за вищу кваліфікацію (10-30%), стаж роботи (до 30% після 10 років), шкідливу працю (у 25%).