В Україні скасують безмитний поріг на посилки — хто платитиме податок

Жінка підписує посилку. Фото: Freepik

В Україні скасують безмитний поріг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Покупці сплачуватимуть податок одразу при купівлі товару в онлайн-магазинах чи на популярних платформах, як от AliExpress, Temu, Amazon чи eBay тощо.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику "Нової країни", цитує LB.ua.

Що зміниться в оподаткуванні посилок

За словами міністра фінансів, уряд планує ухвалити законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ — документ уже зареєстрований у Раді. Також має розпочатися оподаткування дрібних міжнародних посилок.

"Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні є іноді недружньою до України", — зазначив Марченко.

Він додав, що більшість операторів, які завозять легально і продають свої продукти, виявилися неконкурентноспроможними через засилля імпортної продукції. І це суттєво впливає на платіжний баланс України. Очікується, що оподаткування посилок вирівняє частково негативні тенденції, які є на ринку.

В Україні запроваджуватимуть європейську практику оподаткування — на етапі купівлі в магазині, коли фізична особа, яка купує, платить податок одразу при купівлі.

"Так це працює в Європейському Союзі. Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже через рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", — резюмував Марченко.

Як оподатковуються міжнародні посилки зараз

Станом на 2025 рік в Україні діє безмитний ліміт — 150 євро на одну посилку. Якщо вартість товару перевищує 150 євро (разом із доставленням), покупець зобов’язаний сплатити податки: ПДВ (20%)та мито (10%) на суму перевищення.

