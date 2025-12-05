Відео
Головна Фінанси В Україні введуть податок на усі міжнародні посилки — деталі

В Україні введуть податок на усі міжнародні посилки — деталі

Дата публікації: 5 грудня 2025 14:26
В Україні скасують безмитний поріг на посилки — хто платитиме податок
Жінка підписує посилку. Фото: Freepik

В Україні скасують безмитний поріг на міжнародні посилки вартістю до 150 євро. Покупці сплачуватимуть податок одразу при купівлі товару в онлайн-магазинах чи на популярних платформах, як от AliExpress, Temu, Amazon чи eBay тощо.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко на майданчику "Нової країни", цитує LB.ua.

Читайте також:

Що зміниться в оподаткуванні посилок

За словами міністра фінансів, уряд планує ухвалити законопроєкт про оподаткування доходів із цифрових платформ — документ уже зареєстрований у Раді. Також має розпочатися оподаткування дрібних міжнародних посилок.

"Розмови про це ми почали ще два роки тому. Декому це не сподобалось. Але виявилося, що більшість маленьких посилок, які завозяться в Україну, їдуть з однієї країни, яка в геополітичному розумінні є іноді недружньою до України", — зазначив Марченко.

Він додав, що більшість операторів, які завозять легально і продають свої продукти, виявилися неконкурентноспроможними через засилля імпортної продукції. І це суттєво впливає на платіжний баланс України. Очікується, що оподаткування посилок вирівняє частково негативні тенденції, які є на ринку.

В Україні запроваджуватимуть європейську практику оподаткування — на етапі купівлі в магазині, коли фізична особа, яка купує, платить податок одразу при купівлі. 

"Так це працює в Європейському Союзі. Ми й так мали до цього прийти, просто прийдемо вже через рік. Не прямо з 1 січня. В нас буде час для того, щоб підготуватися і перелаштуватися", — резюмував Марченко.

Як оподатковуються міжнародні посилки зараз

Станом на 2025 рік в Україні діє безмитний ліміт — 150 євро на одну посилку. Якщо вартість товару перевищує 150 євро (разом із доставленням), покупець зобов’язаний сплатити податки: ПДВ (20%)та мито (10%) на суму перевищення. 

Раніше ми писали, що українцям доведеться більше платити за послугу доставлення вантажів, оскільки Нова пошта попередила про перегляд тарифів з 1 грудня 2025 року.

Також дізнавайтеся, чи зміняться тарифи Укрпошти на доставлення посилок.

Мінфін податки товари посилки доставка
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
