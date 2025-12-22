Відео
Головна Фінанси Допомога для ВПО — чи зміниться підтримка у 2026 році

Допомога для ВПО — чи зміниться підтримка у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 22 грудня 2025 12:09
Виплати для ВПО — які суми передбачили у 2026 році
Чоловік та жінка на консультації. Фото: Freepik

У 2026 році українська влада передбачила дію різноманітних програм підтримки для внутрішньо переміщених осіб (ВПО). Відомо, які суми виділять та чи передбачені зміни у розмірах виплат.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на закон про Держбюджет-2026.

Читайте також:

Які кошти виділять на програми для ВПО у 2026 році

Згідно з законом про державний бюджет на 2026 рік, передбачається збереження дії ключових програм підтримки внутрішніх переселенців. Водночас, пріоритетом стане забезпечення таких родин житлом.

Згідно з документом, для ВПО у 2026 році діятимуть такі програми та будуть виділені наступні суми коштів:

  1. Виплати на проживання — 39,6 млрд грн;
  2. На житлові ваучери для переселенців у розмірі — 14 млрд грн;
  3. Компенсації за знищене/пошкоджене житло "єВідновлення" — 6,7 млрд грн;
  4. На компенсації переселенцям першого внеску та відсотків за перший рік на "єОселю" — 4,4 млрд грн;
  5. Соцпослуги ВПО (стаціонарний догляд/притулок) — 2 млрд грн;
  6. На ремонти житлових фондів місць тимчасового проживання — 1 млрд грн;
  7. Програму житла для ВПО у селах — 500 млн грн;
  8. На пільгову іпотеку для ВПО та ветеранів — 154 млн грн.

Також очікуються додаткові кошти від партнерів:

  • на компенсації за знищену нерухомість — 200 млн євро;
  • на допомогу за втрачене житло на ТОТ — 120 млн євро;
  • на програму пільгової іпотеки "Житло для ВПО" — 50 млн євро.

Ухвалені норми у документі ще будуть коригуватися у 2026 році.  

Які будуть суми допомоги за основними програмами  

На виплати на проживання низці категорій внутрішньо переміщених осіб виділили суму, що дорівнює цьогорічній. Депутати не підтримали поправки, що передбачали підвищення виплат у 2026 році.

Таким чином Кабінет міністрів планує продовжити надання допомоги на проживання на попередньому рівні. Йдеться про щомісячну грошову допомогу на проживання у двох варіантах:

  • 2 тис. грн — передбачені на кожну дорослу людину;
  • 3 тис. грн — на дітей та осіб з інвалідністю.

Також залишиться право на фінансову підтримку для оренди житла. Субсидію призначатимуть тим, хто не має власного житла у безпечному регіоні, витрачає на оренду понад 20% доходів та уклав офіційний договір. 

Окрім того, діятиме нова допомога, яка отримала назву "сьома" виплата у розмірі 2 тис. грн. Надаватимуть українцям, які переїхали з небезпечних регіонів. Скористатися нею зможуть виключно після підтвердження факту безперервної офіційної роботи протягом пів року. 

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі люди з інвалідністю першої та другої груп отримають додаткову грошову допомогу. Претендувати на виплати зможуть також переселенці.

Ще ми писали, що деяким українцям нададуть виплати на зиму. Кошти на тверде паливо виплатить БФ "Стабілізейшен Суппорт Сервісез".   

виплати фінансова допомога гроші ВПО грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
