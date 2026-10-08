Майно боржника продали на торгах: кому з кредиторів віддадуть гроші

Жінка кладе гроші в гаманець. Фото: Новини.LIVE

Якщо людина не повертає борг, стягнути гроші можна через виконавче провадження, зокрема за рахунок продажу її майна. Проте ситуація ускладнюється, якщо грошей від реалізації активів недостатньо для всіх кредиторів. Верховний Суд має визначити, чи може судовий арешт майна вплинути на те, хто отримає кошти першим.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

Реклама

Чи повернуть вам гроші, якщо у боржника продали майно

Сам факт продажу квартири, автомобіля чи іншого майна боржника ще не означає, що кожен кредитор одразу отримає свій борг.

На одне майно можуть претендувати кілька стягувачів. Якщо після продажу отримали, наприклад, 300 тисяч гривень, а загальна сума боргів перед кількома людьми становить 700 тисяч гривень, усім по 100% від належного не вистачить.

У такій ситуації гроші розподіляють за правилами виконавчого провадження.

Читайте також:

Закон передбачає черговість задоволення вимог стягувачів. Тобто наявність рішення суду на вашу користь не завжди означає, що саме ви першими отримаєте гроші від продажу майна.

Кому можуть виплатити гроші раніше

Коли стягнутої з боржника суми недостатньо для всіх вимог, важливим стає їхній статус і черговість.

Зокрема, закон передбачає окрему черговість для різних категорій вимог. Серед них — вимоги, забезпечені заставою, аліменти, відшкодування шкоди, завданої життю та здоров'ю, трудові вимоги та інші вимоги, передбачені законом.

Тому якщо вам винні, наприклад, 200 тисяч гривень, не можна автоматично розраховувати, що саме ці 200 тисяч надійдуть після продажу майна боржника.

Спочатку враховуються вимоги, які мають вищу черговість.

Що змінює арешт майна

Саме навколо цього питання виникла судова справа, про яку повідомила Судово-юридична газета.

У справі майно боржника продали, однак отриманих грошей не вистачило, щоб задовольнити вимоги всіх стягувачів. Один зі стягувачів наполягає на тому, що майно раніше було арештоване судом.

Тепер Велика Палата Верховного Суду має вирішити, чи може такий судовий арешт дати стягувачу перевагу під час отримання грошей.

Для людини, якій винні кошти, це має цілком практичне значення: якщо у боржника є кілька кредиторів, питання може полягати не лише в тому, чи продадуть його майно, а й у тому, хто отримає гроші від цього продажу.

Якщо вам винні 200 тисяч гривень

Уявімо, що суд зобов'язав боржника повернути вам 200 тисяч гривень.

Водночас у нього є майно, яке продали за 350 тисяч гривень. Але крім вас є ще кілька стягувачів, яким він загалом винен ще 500 тисяч гривень.

У такій ситуації 350 тисяч не можна просто поділити між усіма порівну.

Спочатку визначають, які вимоги мають перевагу за законом. І лише після цього розподіляють кошти.

Тобто навіть якщо ваше рішення суду вже набрало чинності, це не гарантує, що ви отримаєте всю суму боргу саме з проданого майна.

Що варто перевірити стягувачу

Якщо боржник не повертає гроші, а справа вже перебуває на виконанні, для стягувача важливо контролювати не тільки факт продажу майна.

Варто з'ясувати:

чи є щодо боржника інші виконавчі провадження;

скільки стягувачів претендують на його майно;

яке саме майно передали на реалізацію;

за яку суму його продали;

чи достатньо отриманих коштів для погашення всіх вимог;

до якої черги належить ваша вимога.

Це дозволяє зрозуміти, чи є реальний шанс отримати всю суму боргу, чи коштів від продажу майна може вистачити лише на частину вимог.

Чому рішення Верховного Суду важливе для кредиторів

У цій справі йдеться не просто про технічне питання щодо арешту майна. Від відповіді суду залежатиме підхід до ситуацій, коли на гроші від продажу одного активу претендують кілька стягувачів.

Поки Велика Палата Верховного Суду не визначила остаточну позицію щодо спірного питання, сам факт накладення судового арешту не варто трактувати як гарантоване право отримати гроші першим.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українцям за певних умов можуть повністю списати кредит за знищене через війну житло. Йдеться про випадки, коли майно було заставою за кредитом і відповідало іншим вимогам законодавства. За дотримання умов позичальнику більше не потрібно погашати такий борг.

Також Новини.LIVE повідомляли, що окремі військовослужбовці можуть не сплачувати відсотки за кредитом та вимагати перерахунку заборгованості. У передбачених законом випадках уже сплачені проценти можуть зарахувати в рахунок погашення основного боргу. Якщо кредитор відмовляється провести перерахунок, своє право можна захищати в суді.