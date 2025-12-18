Що робити, якщо заблокували картку для соціальних виплат — алгоритм дій

Банківська картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Блокування соціальної картки — неприємна несподіванка, особливо коли йдеться про виплати, від яких залежать щоденні витрати. Це може статися з різних причин — від банального технічного збою до боргів чи невчасного оновлення даних.

як діяти у такому випадку.

На які кошти не можуть накласти арешт

Адвокат Юрій Айвазян пояснив на порталі "Юристи UA", що законодавством України забороняється звернення стягнення та накладення арешту зокрема на такі кошти:

вихідна допомога, що виплачується в разі звільнення працівника;

компенсація працівнику витрат у зв’язку з переведенням, направленням на роботу до іншої місцевості чи службовим відрядженням;

польове забезпечення, надбавки до заробітної плати, інші кошти, що виплачуються замість добових і квартирних;

матеріальна допомога особам, які втратили право на допомогу по безробіттю;

допомога у зв’язку з вагітністю та пологами;

одноразова допомога у зв’язку з народженням дитини;

допомога при усиновленні дитини;

допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування;

допомога на дітей одиноким матерям;

допомога особам, зайнятим доглядом трьох і більше дітей віком до 16 років, по догляду за дитиною з інвалідністю, по тимчасовій непрацездатності у зв’язку з доглядом за хворою дитиною, а також інша допомога на дітей, передбачена законом;

допомога на лікування;

допомога на поховання;

щомісячна грошова допомога у зв’язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та особистого підсобного господарства громадян, які проживають на території, що зазнала радіоактивного забруднення;

дотації на обіди, придбання путівок до санаторіїв і будинків відпочинку за рахунок фонду споживання.

Чи можуть заблокувати картку для соціальних виплат

Арешт коштів, наголосив юрист, здійснюється на підставі відповідного документа і може поширюватися як на всі грошові кошти клієнта, що перебувають на його банківських рахунках, без визначення конкретної суми, так і на суму, чітко зазначену в такому документі.

Якщо у документі про арешт не вказано конкретний рахунок, але передбачено накладення арешту на кошти, розміщені на всіх рахунках клієнта, банк забезпечує виконання вимог шляхом накладення арешту на наявні кошти на всіх рахунках або на одному чи кількох із них — залежно від фактичного залишку коштів.

Соціальна картка вважається поточним рахунком або окремим поточним рахунком без спеціального режиму використання. У зв’язку з цим такий рахунок не має особливого правового захисту від арешту.

Таким чином, у разі наявності заборгованості арешт може бути накладений і на рахунок боржника, відкритий для отримання соціальних виплат, якщо він не належить до рахунків зі спеціальним режимом використання.

Як діяти у випадку блокування соціальної картки

Якщо арешт наклали на кошти, які не підлягають стягненню, необхідно:

Звернутися до банку в якому обслуговується рахунок для отримання інформації про причини блокування та про виконавця, який наклав арешт. Отримати з банку довідку, що рахунок використовується для зарахування заробітної плати, стипендії, пенсії, соціальної допомоги та інших передбачених законодавством України соціальних виплат. Подати заяву до виконавчої служби про зняття арешту з рахунку, надавши довідку, отриману з банку.

Приватний чи державний виконавець, отримавши заяву та довідку з банку, яка підтверджує, що на кошти, які знаходяться на рахунку, заборонено звертати стягнення, не пізніше наступного дня має винести постанову про зняття арешту з картки та направити її до банку для виконання.

