Україна
Безплатний проїзд у транспорті — хто ще отримав таку пільгу

Безплатний проїзд у транспорті — хто ще отримав таку пільгу

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 20:22
Пільгова транспортна картка у Києві — хто ще матиме право на безкоштовний проїзд
Автобус і пасажири на зупинці. Фото: Новини.LIVE

Пільговики з інших міст зможуть безоплатно їздити в громадському транспорті в Києві, якщо оформлять пільгову транспортну картку. Вона доступна у застосунку "Київ Цифровий".

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації (КМДА).

Читайте також:

Кому доступна пільгова картка для проїзду

Йдеться про пасажирів з правом на безоплатний проїзд, які з якихось причин не отримали "картку киянина". Так, якщо у людини є пенсійне або посвідчення ветерана, то такий пасажир зможе створювати QR-квитки та безоплатно їздити у громадському транспорті Києва.

Люди з інвалідністю I–II групи, а також ветерани й ветеранки зможуть не платити як у наземному транспорті, так і в метро.

Як оформити пільгову картку

Для цього потрібно:

  • у застосунку "Київ Цифровий" перейти у розділи Транспортна картка — Пільгова картка — Отримати картку; 
  • потім підтверджуєте наявність пільг, надіславши цифрове посвідчення через додаток Дія;
  • коли перевірка завершиться, пільгова картка автоматично відобразиться у "Київ Цифровому".

Щоб використати поїздку пасажир відкриває пільгову картку у додатку "Київ Цифровий", створює QR-квиток і піднести його до валідатора. Валідація підтверджується звуковим сигналом та зеленим індикатором.

Як зауважують в КМДА, контролерам у транспорті пасажири мають надавати як цифрову картку, так і паперове посвідчення. Під час контролю потрібно показувати посвідчення та провалідований QR-квиток.

Про що ще варто знати 

Нагадаємо, за деякими пасажирами у 2026 році збережуть право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. Не платити зможуть пенсіонери, діти-сироти, ветерани військової служби й так далі. Щоб скористатися правом на безплатний проїзд, пасажир має мати при собі посвідчення встановленого зразка, довідку, що підтверджує пільговий статус, або електронний пільговий квиток.

Раніше ми розповідали, що громадський транспорт для пенсіонерів є частково безкоштовним. Іноді люди похилого віку платять за проїзд, як і інші пасажири. Також раніше стало відомо, що українцям хочуть по-новому надавати пільги на проїзд. Передбачається, що у громадському транспорті з'явиться електронний квиток, а кожна поїздка пільговика фіксуватиме автоматизована система обліку.

Київ транспорт пільги проїзд громадський транспорт
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
