Ліміт у 500 грн можуть скасувати: monobank тестує нову систему кешбеку

Додаток monobank, банківська картка. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українців, які користуються monobank, чекають зміни у програмі кешбеку. Замість звичних фіксованих відсотків банк хоче запровадити нову систему. Відомо, що розмір винагороди залежатиме від того, скільки грошей клієнт витратить у вибраній категорії.

Поки нововведення доступне лише деяким користувачам, які отримали повідомлення з запрошенням долучитися до тестування, передає Новини.LIVE.

Що зміниться

Як і раніше, щомісяця потрібно буде самостійно обирати дві категорії для отримання кешбеку.

Але сам принцип нарахування стане іншим:

кешбек залежатиме від суми витрат у категорії;

кожна категорія матиме чотири рівні;

чим більше витратите, тим вищий рівень відкриється;

за кожен новий рівень банк нараховуватиме визначену суму кешбеку;

у застосунку буде видно, скільки ще потрібно витратити, щоб перейти на наступний рівень;

до розрахунку увійдуть як власні, так і кредитні кошти.

Ліміт у 500 гривень можуть скасувати

Ще одна важлива зміна — максимальний кешбек у 500 гривень на місяць більше не застосовуватиметься. Тобто активні користувачі потенційно зможуть отримувати більше винагороди, ніж зараз.

Для кожного умови можуть бути різними

Очікується, що нова система стане індивідуальною.

Наприклад, одному клієнту для переходу на новий рівень достатньо витратити 2 тисячі гривень, а іншому — значно більше. Усе буде залежати від звичних витрат кожного користувача.

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Так як новий механізм поки працює лише в тестовому режимі, остаточні умови можуть ще змінитися.

Раніше Новини.LIVE розповідали про комісії, які банки можуть стягувати за різні послуги, зокрема за зняття готівки, перекази та обслуговування карток. Також повідомлялося, що частину платних сервісів можна замінити безкоштовними альтернативами через мобільні застосунки. Цього разу стало відомо, скільки українці платять за SMS-сповіщення від банків та як уникнути зайвих витрат.

Також Новини.LIVE писали про шахрайські схеми, у яких зловмисники використовували назву monobank, щоб отримати доступ до даних клієнтів та їхніх смартфонів. Цього разу аферисти вигадали схему з фейковими дзвінками від імені monobank, де людей змушували натискати цифри та виконувати вказівки шахраїв.