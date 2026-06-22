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Головна Фінанси Повідомлення від банку можуть "з’їдати" гроші: як уникнути зайвих витрат

Повідомлення від банку можуть "з’їдати" гроші: як уникнути зайвих витрат

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 18:50
Комісії за SMS-інформування у банках: скільки українці витрачають щомісяця та як заощадити
Чоловік з телефоном, картка в руці. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Сповіщення про витрати та надходження на картку — популярна послуга, яка дозволяє контролювати власні фінанси. Але у деяких банках SMS-інформування досі залишається платним. Можна навіть не знати про приховані комісії, які іноді сягають до 40 грн на місяць. 

Скільки коштують SMS-сповіщення в найбільших українських банках та як заощадити на цих послугах, розповідає Новини.LIVE.

Які тарифи діють в Ощадбанку

Найдорожче послуга інформування обходиться клієнтам Ощадбанку. Власники тарифів "Моя картка", MORE та "Дитяча картка" змушені платити таку комісію:

  • SMS-повідомлення — 40 грн на місяць;
  • повідомлення у Viber — 25 грн на місяць;
  • push-повідомлення через мобільний застосунок — безкоштовно.

Для окремих зарплатних, пенсійних і соціальних карток вартість SMS-інформування нижча — 15 грн на місяць.

Які умови в ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть безкоштовно отримувати повідомлення через:

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  • Приват24;
  • Telegram-бот;
  • електронну пошту.

Водночас послуга "Всі SMS", яка повідомляє про всі операції за рахунком, коштує 39 грн на місяць.

Такий самий тариф — 39 грн на місяць — діє і для одержувачів пенсійних виплат.

Що пропонує monobank

Monobank сповіщає клієнтів через мобільний застосунок. Банк відмовився від платного SMS-інформування та використовує push-повідомлення, які приходять без додаткової плати. 

Як заощадити

Українцям, які хочуть скасувати зайві комісії, варто перевірити налаштування свого банку. У багатьох випадках від платних SMS можна відмовитися та перейти на безкоштовні  push-повідомлення через застосунок.

Раніше Новини.LIVE розповідали про ліміти на банківські перекази. Наразі дозволено знімати до 100 тисяч гривень на місяць для звичайних користувачів та до 50 тисяч гривень для тих, кого банк вважає ризиковими. Якщо є можливість підтвердити свої доходи, обмеження знімуть.

Також Новини.LIVE писали, що заощадження українців хочуть захистити від шахраїв. Банки можуть зобов’язати повертати вкрадені гроші, якщо людина вчасно повідомила про шахрайство. 

ПриватБанк Ощадбанк monobank банки
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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