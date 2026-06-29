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Главная Финансы Клиентов monobank ждет сюрприз: банк готовит новую систему кэшбэка

Клиентов monobank ждет сюрприз: банк готовит новую систему кэшбэка

Ua ru
Дата публикации 29 июня 2026 12:05
Лимит в 500 грн могут отменить: monobank тестирует новую систему кэшбэка
Приложение monobank, банковская карта. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев, пользующихся monobank, ждут изменения в программе кэшбэка. Вместо привычных фиксированных процентов банк планирует ввести новую систему. Известно, что размер вознаграждения будет зависеть от того, сколько денег клиент потратит в выбранной категории.

Пока нововведение доступно лишь некоторым пользователям, получившим уведомление с приглашением принять участие в тестировании, сообщает Новини.LIVE.

Что изменится

Как и раньше, каждый месяц нужно будет самостоятельно выбирать две категории для получения кэшбэка.
Но сам принцип начисления изменится:

  • кэшбэк будет зависеть от суммы расходов в категории;
  • каждая категория будет иметь четыре уровня;
  • чем больше потратите, тем выше будет уровень;
  • за каждый новый уровень банк будет начислять определенную сумму кэшбэка;
  • в приложении будет видно, сколько еще нужно потратить, чтобы перейти на следующий уровень;
  • в расчет будут включены как собственные, так и кредитные средства.

Лимит в 500 гривен могут отменить

Еще одно важное изменение — максимальный кэшбэк в 500 гривен в месяц больше не будет применяться. То есть активные пользователи потенциально смогут получать больше вознаграждения, чем сейчас.

Для каждого условия могут быть разными

Ожидается, что новая система станет индивидуальной.
Например, одному клиенту для перехода на новый уровень достаточно потратить 2 тысячи гривен, а другому — значительно больше. Все будет зависеть от привычных расходов каждого пользователя.

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Поскольку новый механизм пока работает только в тестовом режиме, окончательные условия могут еще измениться.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о комиссиях, которые банки могут взимать за различные услуги, в частности за снятие наличных, переводы и обслуживание карт. Также сообщалось, что часть платных сервисов можно заменить бесплатными альтернативами через мобильные приложения. На этот раз стало известно, сколько украинцы платят за SMS-уведомления от банков и как избежать лишних расходов.

Также Новини.LIVE писали о мошеннических схемах, в которых злоумышленники использовали название monobank, чтобы получить доступ к данным клиентов и их смартфонам. На этот раз мошенники придумали схему с поддельными звонками от имени monobank, в ходе которой людей заставляли нажимать цифры и выполнять указания мошенников.

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Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова
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