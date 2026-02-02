Готівка у блекаут — ПриватБанк скасував комісію за зняття грошей для деяких клієнтів

Банкомат ПриватБанку. Фото: Новини.LIVE

Державний ПриватБанк вирішив полегшити роботу бізнесу в період блекаутів. Власники бізнес-карток Visa та Mastercard зможуть знімати готівку на касах магазинів без комісій банку

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Деталі акції

Українські підприємці, які є власниками бізнес-карток Visa та Mastercard, можуть знімати готівку без комісій банку прямо на касах торгових точок під час оплати покупок вже з 1 лютого 2026 року. Такі умови діятимуть протягом одного місяця.

"Ми підтримуємо бізнес не лише фінансуванням, а й зручними та доступними сервісами для щоденної роботи. Для підприємця важливо мати швидкий доступ до коштів без зайвих витрат і втрати часу. Саме на це спрямована ця ініціатива, яка стимулює активніше використання бізнес-карток у повсякденних розрахунках", — зазначив член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ Євген Заіграєв.

За його словами, ця пропозиція є частиною стратегії підтримки малого та середнього бізнесу, коли банк адаптує сервіси до реальних бізнес-сценаріїв клієнтів.

Де та яку суму можна зняти

У ПриватБанку пояснили, що послуга зняття готівки без комісії доступна більш ніж у 200 000 торгових точках по всій Україні. Йдеться про великі роздрібні мережі та АЗС — зокрема АТБ, "Сільпо", OKKO та інші.

Підприємцю достатньо оплатити необхідні для бізнесу або щоденні покупки бізнес-карткою, щоб одразу отримати готівку, не витрачаючи час на пошук банкомата та без додаткових витрат.

За один раз можна зняти до 6 000 грн. Кількість таких операцій можливо здійснювати до трьох разів на день.

Знімати готівку на касі власники карток ПриватБанку можуть навіть під час відключень електроенергії, коли доступ до відділень банку чи банкоматів може бути обмеженим.

