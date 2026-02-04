Відео
В Приват24 нова послуга — що пропонують абонентам мобільних операторів

В Приват24 нова послуга — що пропонують абонентам мобільних операторів

Ua ru
Дата публікації: 4 лютого 2026 18:11
В Приват24 можна підключити цифрову SIM-карту — що для цього потрібно зробити абонентам Vodafone, lifecell і Kyivstar
Хлопець з телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

У додатку Приват24 з'явилася можливість підключати послуги мобільних операторів. Цифрову SIM-карту зможуть купувати абоненти Kyivstar, Vodafone та lifecell.

Про появу такої послуги повідомила пресслужба ПриватБанку

Читайте також:

еSIM у додатку Приват24

Придбати еSIM вдасться власникам смартфонів, які підтримують відповідну технологію. Перевірити та активувати послугу, можна:

  • відкривши сервіс eSIM;
  • вибравши оператора та доступний тариф;
  • оплативши онлайн та активувати eSIM на мобільному пристрої, відсканувавши QR-код, який надійде на email.

"Послуга з продажу цифрових SIM-карт мобільних операторів дозволить залишатися на зв’язку в будь якій ситуації, наприклад пошкодження чи недоступності придбання фізичної SIM-карти", — розповіли у ПриватБанку. 

Скільки коштує еSIM від мобільних операторів України 

У lifecell стартовий пакет eSIM Бонус коштує 150 гривень, натомість звичайна eSIM — 50 гривень. Vodafone продає eSIM в онлайн-магазинах за 100 грн.

У Kyivstar підключити eSIM  можна безплатно на офіційному сайті, а сама цифрова SIM-карта діє на кілька тарифів.

Раніше повідомлялося, що в Приват24 з'явився сервіс з розподілу витрат. Нова послуга має покращити клієнтський досвід. Також ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть економити на таксі. Відомо, в кого саме є така можливість. 

ПриватБанк Vodafone lifecell Приват24 послуги
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
