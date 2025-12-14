Депозити в Ощадбанку — що не так із мобільним застосунком

Гроші. Фото: Новини.LIVE

У клієнтів державного Ощадбанку можуть виникати проблеми з поповнення депозиту у мобільному додатку. А щоб отримати таку послугу у відділенні банку — потрібно записуватися заздалегідь.

Про це повідомив один із користувачів на порталі Мінфін.

Поповнення депозиту в Ощадбанку

Як розповів чоловік, коли він намагався поповнити свій депозит, то після натискання на кнопку "Поповнити" у застосунку стається збій і з'являється сповіщення, що операція недоступна. Клієнт вирішив прийти до відділення банку з грошима, але й тут на нього чекала невдача.

"Виявилося що у відділенні ніхто допомогти не може, оскільки треба заздалегідь записатись на прийом до фахівця. Просто прийти в банк без попереднього запису — не можна", — розповів він.

Зазначимо, що банк не відреагував на скаргу клієнта, однак інший дописувач у коментарях порадив у додатку натиснути розділ "Платежі", далі "Перекази", а потім "Між моїми картками та рахунками".

Як відкрити депозит в Ощадбанку

Це можна зробити:

у застосунку "Мобільний Ощад";

у найближчому відділенні банку.

Також можна лишати заявку на відкриття депозиту на сайті Ощадбанку. Вам зателефонують представники банку й нададуть подальші інструкції.

Щоб відкрити депозит потрібно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код.

