Ощадбанк і депозити — чому клієнту не вдалося поповнити вклад

Ощадбанк і депозити — чому клієнту не вдалося поповнити вклад

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 06:01
Депозити в Ощадбанку — що не так із мобільним застосунком
Гроші. Фото: Новини.LIVE

У клієнтів державного Ощадбанку можуть виникати проблеми з поповнення депозиту у мобільному додатку. А щоб отримати таку послугу у відділенні банку — потрібно записуватися заздалегідь.

Про це повідомив один із користувачів на порталі Мінфін.

Читайте також:

Поповнення депозиту в Ощадбанку 

Як розповів чоловік, коли він намагався поповнити свій депозит, то після натискання на кнопку "Поповнити" у застосунку стається збій і з'являється сповіщення, що операція недоступна. Клієнт вирішив прийти до відділення банку з грошима, але й тут на нього чекала невдача. 

"Виявилося що у відділенні ніхто допомогти не може, оскільки треба заздалегідь записатись на прийом до фахівця. Просто прийти в банк без попереднього запису — не можна", — розповів він. 

Зазначимо, що банк не відреагував на скаргу клієнта, однак інший дописувач у коментарях порадив у додатку натиснути розділ "Платежі", далі "Перекази", а потім "Між моїми картками та рахунками".

Як відкрити депозит в Ощадбанку 

Це можна зробити:

  • у застосунку "Мобільний Ощад"; 
  • у найближчому відділенні банку. 

Також можна лишати заявку на відкриття депозиту на сайті Ощадбанку. Вам зателефонують представники банку й нададуть подальші інструкції. 

Щоб відкрити депозит потрібно пред'явити паспорт та ідентифікаційний код. 

Раніше ми розповідали графік роботи банків на новорічні свята. Відомо, чи надаватиме послуги Ощадбанк в період з 30 грудня 2025 року по 1 січня 2026.  Також ми писали про комісію за зняття готівки з картки "Універсальна" ПриватБанку. Так, у банкоматах діє ставка в 1%. 

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
