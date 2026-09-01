У monobank з’явилася нова функція для дітей: зможуть попросити гроші у батьків

Застосунок monobank. Фото: Новини.LIVE

У повсякденному житті ситуації, коли дитині потрібні кишенькові гроші, виникають доволі часто. Це може бути необхідність оплатити проїзд, придбати щось у школі, купити перекус або витратити кошти на заплановану покупку. Тепер попросити гроші у батьків діти зможуть дистанційно. У дитячому застосунку monobank з’явилася відповідна функція.

Про нововведення повідомив співзасновник monobank Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

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Нова функція в monobank. Скриншот/Олег Гороховський в Telegram

Як дитина може попросити гроші

У своєму застосунку дитина натискає кнопку "Попросити гроші у батьків", після чого вказує суму, яку хоче отримати. За потреби до запиту можна додати коментар — наприклад, пояснити, для якої покупки потрібні кошти.

Після відправлення прохання батьки отримують сповіщення. Вони можуть погодитися на переказ або відмовити дитині. Тобто нова функція не передбачає автоматичного поповнення картки: остаточне рішення щодо кожного запиту залишається за дорослими.

За словами Гороховського, раніше дитині доводилося особисто звертатися до батьків, пояснювати свої потреби та чекати відповіді. Тепер це прохання можна оформити безпосередньо через банківський застосунок.

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На відповідь є 24 години

Запит не залишається активним без обмежень. Батькам відводиться 24 години, щоб його розглянути та прийняти рішення. Водночас для дітей встановили денний ліміт: протягом доби можна надіслати не більше п’яти запитів.

Тож якщо перший запит відхилили, дитина не зможе нескінченно надсилати нові прохання протягом того самого дня.

Функція доповнює батьківський контроль

Нова можливість з’явилася саме в дитячому банківському сервісі, який уже передбачає участь батьків у керуванні фінансами дитини. Офіційно дитяча картка monobank призначена для дітей віком від 6 до 14 років. Батьки можуть контролювати витрати, встановлювати ліміти та за потреби обмежувати оплату в окремих категоріях іграх.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці запропонували monobank продавати домашніх тварин у розстрочку. Ідея викликала суперечки в мережі, адже одні побачили в ній спосіб здійснити мрію, а інші нагадали, що тварина — не покупка в кошик.

Також Новини.LIVE розповідали, що Monobank дозволив блокувати перекази від небажаних відправників. Новинка стала відповіддю на скарги клієнтів, яким колишні намагалися писати через коментарі до банківських операцій.