Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія
Економіка
Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУСпортМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Monobank дозволив блокувати небажаних відправників: як працює нова функція

Monobank дозволив блокувати небажаних відправників: як працює нова функція

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2026 18:00
Monobank запровадив нову можливість: що зміниться у переказах для українців
Жінка з телефоном, застосунок monobank. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Навіть якщо людина заблокована всюди — у Telegram, Viber чи соцмережах, вона все одно могла нагадувати про себе через банківські перекази, залишаючи повідомлення в коментарях. Тепер цьому поклали край. Monobank запустив нову функцію, яка дозволяє заблокувати перекази від небажаних відправників.

Про нововведення повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський, передає Новини.LIVE.

Чому додали таку функцію

За словами Гороховського, ідея виникла після того, як клієнти банку почали масово скаржитися на одну й ту саму проблему. Виявилося, що деякі люди використовують коментарі до банківських переказів як спосіб зв'язатися з тими, хто давно заблокував їх у всіх месенджерах і соціальних мережах.

Адже під час переказу коштів у Monobank можна залишити текстовий коментар. Саме цим і почали користуватися ті, хто хотів будь-що донести повідомлення іншій людині.

"Пам'ятаєте ж, що у нас при переказах на картки можна писати коментар? Побачили декілька дописів, де клієнти скаржаться, що їхні колишні (заблоковані всюди) починають писати їм через mono. Тому презентуємо нову функцію", — написав Гороховський.

Читайте також:

Як скористатися послугою

Щоб увімкнути блокування, достатньо відкрити інформацію про конкретний переказ і вибрати відповідну опцію. Після блокування користувач більше не отримуватиме переказів від цього відправника, а разом із ними і небажаних повідомлень.

Водночас Гороховський із гумором зауважив, що зловживати новою функцією не варто.

"Бо не так багато людей у світі, які готові платити, щоб вам щось сказати", — пожартував він.

Яка послуга Monobank стала платною

З липня клієнти Мonobank сплачують комісію за поповнення карток через термінали EasyPay. За кожну операцію стягується 5 гривень, при цьому в EasyPay зазначають, що рішення про запровадження комісії було ініційоване самим банком. Водночас поповнення карток інших банків-партнерів через мережу EasyPay і надалі залишатиметься безкоштовним.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що клієнти Ощадбанку можуть виграти сертифікат на сімейну подорож номіналом 120 тисяч гривень або подарункову валізу. Для участі потрібно розрахуватися карткою АТБ від Visa та Ощадбанку на суму від 500 гривень, а потім до 11 серпня зареєструвати 12-значний код із чека на сайті або в застосунку АТБ.

Також Новини.LIVE писали, як повернути гроші після помилкового переказу. Якщо кошти надійшли на чужу картку, спочатку варто звернутися до отримувача або його банку, а у випадку шахрайства — негайно повідомити банк, подати заяву до поліції та, за потреби, звернутися до суду.

monobank грошові перекази блокування
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації