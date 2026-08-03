Нова функція monobank спростить контроль витрат: що тепер доступно користувачам

Застосунок monobank, чек в магазині. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чек більше не загубиться у кишені чи шухляді. Напевно, з такою проблемаою хоч раз стикався кожен. Особливо коли потрібно повернути товар, підтвердити витрати чи просто згадати, на що пішли гроші. Тепер власникам карток monobank стане значно простіше, адже банк запустив нову функцію, яка дозволяє прикріплювати фотографії чеків або навіть самих покупок безпосередньо до банківських операцій.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на співзасновника monobank Олега Гороховського.

Допис Олега Гороховського

Чеки тепер можна зберігати прямо в застосунку

3 серпня співзасновник monobank Олег Гороховський повідомив про появу нової можливості для користувачів застосунку. Відтепер до кожної транзакції можна додати фотографію паперового чека, електронного документа або навіть самого товару, який ви придбали. Фото буде зберігатися разом із конкретною операцією, тому знайти його можна буде буквально за кілька секунд.

За словами Гороховського, функція стане у пригоді тим, хто не хоче втрачати чеки або швидко забуває, на що саме витрачав гроші.

Для чого це може знадобитися

На перший погляд нововведення здається дрібницею. Але насправді воно може суттєво полегшити життя. Наприклад, багато людей досі складають чеки в гаманець, кишені чи коробки вдома. Через кілька місяців знайти потрібний документ стає майже неможливо.

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Тепер достатньо зробити фотографію одразу після покупки, і вона назавжди залишиться прив'язаною до конкретної операції.

Особливо це стане у пригоді, якщо:

потрібно повернути товар по гарантії;

необхідно підтвердити покупку;

хочеться контролювати сімейний бюджет;

потрібно швидко згадати, що саме було придбано.

Кому це буде корисно

Нова функція стане зручною не лише для звичайних користувачів. Підприємці, самозайняті особи та фрилансери часто збирають чеки для бухгалтерії, компенсації витрат або податкової звітності. Зазвичай вони фотографують документи окремо або зберігають їх у різних папках телефону.

Тепер усе можна тримати в одному місці — безпосередньо біля платежу, до якого цей чек належить. Це зекономить час, коли потрібно знайти підтвердження певної покупки через кілька місяців.

Якщо карткою користуються кілька людей

Ще один сценарій, про який згадав Олег Гороховський, — спільне користування карткою. Досить часто батьки відкривають доступ до картки дітям, чоловік чи дружина оплачують покупки сімейною карткою, а підприємці видають картки своїм помічникам або асистентам. У такому випадку не завжди зрозуміло, що саме було куплено.

Тепер людина, яка здійснила оплату, може одразу прикріпити фотографію чека або самої покупки. Інший власник рахунку відкриє операцію й одразу побачить, куди були витрачені кошти.

Як скористатися новою можливістю

Функція вже почала з'являтися у користувачів після оновлення застосунку monobank. Щоб додати фотографію, достатньо відкрити потрібну транзакцію та прикріпити до неї зображення чека або товару. Після цього фото буде зберігатися разом із цією операцією.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що українка запропонувала Monobank запровадити розстрочку на купівлю домашніх тварин. Ідея викликала жваву дискусію: частина користувачів підтримала її як зручний фінансовий інструмент, тоді як зоозахисники й більшість коментаторів наголосили, що тварина — це насамперед відповідальність, а не покупка в кредит.

Також Новини.LIVE писали, що monobank припиняє використання карток єПідтримка для державних виплат. Відтепер клієнтам банку потрібно оформити Дія.Картку, адже саме на неї надходитиме фінансова допомога від держави.