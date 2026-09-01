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Главная Финансы Карманные деньги через приложение: monobank добавил новую функцию

Карманные деньги через приложение: monobank добавил новую функцию

Ua ru
1 сентября 2026 08:00
В monobank появилась новая функция для детей: смогут просить деньги у родителей
Приложение monobank. Фото: Новини.LIVE

В повседневной жизни ситуации, когда ребенку нужны карманные деньги, возникают довольно часто. Это может быть необходимость оплатить проезд, приобрести что-то в школе, купить перекус или потратить деньги на запланированную покупку. Теперь дети смогут просить деньги у родителей удаленно. В детском приложении monobank появилась соответствующая функция.

О нововведении сообщил соучредитель monobank Олег Гороховский, передает Новини.LIVE.

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Новая функция в monobank. Скриншот/Олег Гороховский в Telegram

Как ребенок может попросить деньги

В приложении ребенок нажимает кнопку "Попросить деньги у родителей", после чего указывает сумму, которую хочет получить. При необходимости к запросу можно добавить комментарий — например, объяснить, для какой покупки нужны средства.

После отправки просьбы родители получают уведомление. Они могут согласиться на перевод или отказать ребенку. То есть новая функция не предусматривает автоматического пополнения карты: окончательное решение по каждому запросу остается за взрослыми.

По словам Гороховского, раньше ребенку приходилось лично обращаться к родителям, объяснять свои потребности и ждать ответа. Теперь эту просьбу можно оформить непосредственно через банковское приложение.

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На ответ отводится 24 часа

Запрос не остается активным без ограничений. Родителям отводится 24 часа, чтобы его рассмотреть и принять решение. В то же время для детей установлен дневной лимит: в течение суток можно отправить не более пяти запросов.

Поэтому если первый запрос отклонили, ребенок не сможет бесконечно отправлять новые просьбы в течение того же дня.

Функция дополняет родительский контроль

Новая возможность появилась именно в детском банковском сервисе, который уже предусматривает участие родителей в управлении финансами ребенка. Официально детская карта monobank предназначена для детей в возрасте от 6 до 14 лет. Родители могут контролировать расходы, устанавливать лимиты и при необходимости ограничивать оплату в отдельных категориях и играх.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы предложили monobank продавать домашних животных в рассрочку. Идея вызвала споры в сети, ведь одни увидели в ней способ осуществить мечту, а другие напомнили, что животное — это не покупка в корзину.

Также Новини.LIVE сообщали, что Monobank разрешил блокировать переводы от нежелательных отправителей. Новинка стала ответом на жалобы клиентов, которым бывшие пытались писать через комментарии к банковским операциям.

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Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

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