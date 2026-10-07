Кешбек від банків у жовтні: де можна повернути частину витрат

Банківська картка та готівка в руках. Фото: Новини.LIVE

У жовтні українці можуть повернути частину витрачених грошей за звичайні покупки — від продуктів і ліків до транспорту, одягу та книг. Найвищий кешбек сягає 50%, однак максимальні ставки часто діють лише за розрахунки кредитними коштами. Тому перед оплатою варто перевірити умови конкретної картки.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кошт.

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Кешбек до 50% — де платити вигідніше

Найбільший відсоток у жовтні можна отримати за оплату громадського транспорту. Водночас максимальна ставка доступна не за всіма картками та може залежати від того, якими коштами розраховується клієнт.

У категорії громадського транспорту:

Idea Bank — до 50% за кредитні кошти;

Глобус Банк — до 20%;

ПУМБ — до 20%;

Кредит Дніпро — до 20% за кредитні кошти.

За таксі кешбек нижчий:

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Райффайзен — до 6% за кредитні кошти;

VST Bank — до 5%;

monobank — 5% за власні кошти.

Книги, канцтовари та покупки для тварин

Якщо у жовтні плануєте купувати книги, канцтовари або товари для домашніх улюбленців, варто перевірити такі пропозиції:

Райффайзен — до 20% за книги та канцтовари за кредитні кошти;

Радабанк — до 15% за книги та канцтовари;

abank — 5% за книги та канцтовари за власні кошти;

Акордбанк — до 20% за товари та послуги для тварин.

У Райффайзен за книги та канцтовари також передбачено 10% за власні кошти.

Кешбек за одяг, аптеки та кафе

Для повсякденних витрат ставки переважно нижчі, але вони також дозволяють частково компенсувати витрати.

Одяг та взуття:

Кредит Дніпро — до 5% за кредитні кошти;

ПриватБанк — до 5% за кредитні кошти;

Unex Bank — до 4% за власні та кредитні кошти;

VST Bank — до 3%;

ПУМБ — до 3%.

Аптеки та здоров'я:

Акордбанк — 5% за власні та кредитні кошти;

Unex Bank — до 4%;

ПриватБанк — до 4%;

Райффайзен — до 2,5% за кредитні та до 2% за власні кошти.

Кафе та ресторани:

Радабанк — до 5%;

VST Bank — до 2,5%;

Райффайзен — до 2,5% за кредитні кошти.

Скільки повернуть за продукти

На продукти кешбек значно менший, однак ця категорія цікава тим, що витрати на неї є регулярними.

У жовтні можна отримати:

Радабанк — 2%;

Глобус Банк — до 1,5% за кредитні кошти;

izibank — до 1,5% за власні кошти.

Тобто при витратах 10 000 гривень на продукти кешбек у 1,5% становитиме 150 гривень, якщо покупка відповідає умовам програми.

Кешбек за комунальні послуги

Окремі банки нараховують винагороду і за оплату комуналки. Наприклад, Unex Bank пропонує 1,5% за оплату кредитними коштами.

Це означає, що за платіж на 5 000 гривень потенційний кешбек становитиме 75 гривень. Однак перед оплатою потрібно перевірити актуальну категорію та ліміти конкретної картки.

Що перевірити перед використанням картки

Перед тим як спеціально обирати картку для покупки, варто звернути увагу на чотири речі:

власні чи кредитні кошти — найвищий кешбек часто діє саме для кредитного ліміту;

категорію покупки — банк може зарахувати операцію не до тієї категорії, яку очікує клієнт;

ліміт кешбеку — високий відсоток не означає необмежену суму повернення;

умови конкретного клієнта — деякі банки формують категорії індивідуально.

Зокрема, набір категорій у ПУМБ, Sense Bank та Райффайзен може відрізнятися залежно від клієнта.

Тому перед великою покупкою краще відкрити застосунок банку та перевірити, який кешбек доступний саме за вашою карткою. Особливо це важливо, якщо для отримання максимальної ставки потрібно використовувати кредитні кошти.

Як отримати найбільшу вигоду

Найпростіша стратегія — не шукати одну картку "на всі випадки", а використовувати різні пропозиції під конкретні витрати.

Наприклад:

транспорт — шукати картку з кешбеком до 50%;

книги та канцтовари — перевірити пропозиції до 20%;

товари для тварин — звернути увагу на кешбек до 20%;

одяг та взуття — можна отримати до 5%;

кафе та ресторани — до 5%;

продукти — до 2%;

комунальні послуги — окремі картки дають до 1,5%.

Так можна повернути частину грошей із витрат, які все одно планувалися. Але якщо для отримання кешбеку потрібно користуватися кредитними коштами, важливо враховувати вартість кредиту — інакше винагорода може виявитися меншою за витрати на обслуговування боргу.

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