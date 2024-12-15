Порівняння цін на продукти в Україні та у Німеччині – де дорожче харчуватися

Продукти в Україні та Німеччині. Графіка: Новини.LIVE

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Для багатьох українців, які планують переїзд до Європи чи вже живуть там, питання вартості життя, особливо цін на харчові продукти, залишається одним із найактуальніших. Наразі в українському суспільстві й досі поширена думка, що в країнах ЄС продукти значно дорожчі. Однак, наприклад, у Польщі ціни на продукти лише трохи перевищують українські, а деякі товари коштують навіть дешевше. Навіть у Німеччині, про яку йтиметься далі, є продукти з цінами нижчими, ніж в Україні.

Для порівняння цін на продукти в Німеччині та Україні використовувалися дані із сайтів популярних супермаркетів. Ми намагалися підбирати однакові чи максимально схожі товари із середньої цінової категорії. При цьому акції та знижки до уваги не бралися.

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Вершкове масло

Для порівняння цін на масло ми взяли вершкове масло марки President, вагою 200 г та з жирністю 82%, яке можна зустріти на полицях українських супермаркетів та Deutsche Markenbutter — популярне у Німеччині. Щоправда, упаковка німецького вершкового масла трохи більша — 250 г. Ціна масла President наразі складає 184 грн.

Ціни на вершкове масло в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Deutsche Markenbutter у супермаркетах Німеччини коштує 2,59 євро (113,55 грн). Це на 38,3% дешевше, ніж в Україні.

Ціни на вершкове масло у Німеччині. Джерело: mytime.de

Молоко

Для порівняння вартості цього продукту ми взяли молоко торгової марки "Бурьонка", яке можна знайти в українських магазинах, та молоко бренду Jeden Tag, що продається в Німеччині. Жирність молока "Бурьонка" становить 3,2%, у Jeden Tag трохи вище — 3,5%. В Україні літр молока "Бурьонка" коштує 58,80 грн.

Ціни на молоко в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

Jeden Tag у супермакетах Німеччини можна купити за 1,35 євро (59,19 грн). Це на 0,6% вище ніж в Україні.

Ціни на молоко у Німеччині. Джерело: mytime.de

Сир

Для порівняння цін на сир ми вибрали сорт гауда, який є в обох країнах. В Україні ми використали сир торгової марки "Комо", а в Німеччині — Jeden Tag. В українських магазинах 185 г сиру "Гауда Європейська" коштує 90,60 грн за 185 г, що означає, що за 1 кілограм доведеться заплатити 489,72 грн.

Ціни на сир в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Німеччині за 400 г сиру Jeden Tag ви заплатите 3,39 євро (148,63 грн). 1 кг цього продукту буде коштувати 8,48 євро (371,79 грн). Це означає, що у Німеччині сир можна купити на 31,7% дешевше, ніж в Україні.

Ціни на сир у Німеччині. Джерело: mytime.de

Яйця

Для порівняння цін на яйця ми вибрали торгову марку "Ясенсвіт", доступну в Україні, та знайому нам Jeden Tag, яку можна знайти у німецьких магазинах. Ми порівнювали вартість 10 великих яєць. В Україні десяток яєць "Ясенсвіт" коштує 79,70 грн.

Ціни на яйця в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У торгових мережах Німеччини яйця марки Jeden Tag коштують 2,39 євро (104,78 грн). Таким чином, в Україні яйця можна купити на 31,4% дешевше.

Ціни на яйця у Німеччині. Джерело: mytime.de

М'ясо

Для порівняння цін на м'ясо ми обрали 1 кг свинячого ошийка без кісток. В українських супермаркетах цей вид м'яса коштує 289,90 грн.

Ціни на м'ясо в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У магазинах Німеччини 1 кг свинячого ошийка без кісток коштує 10,69 євро (468,68 грн). Це означає, що в українських торгівельних мережах м'ясо можна придбати на 61,7% дешевше.

Ціни на м'ясо у Німеччині. Джерело: mytime.de

Риба

Для порівняння цін на рибу ми взяли вартість свіжого коропа, який можна знайти як в українських, так і німецьких магазинах. В Україні 1 кг свіжого коропа коштує 149,00 грн.

Ціни на рибу в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Німеччині кілограм свіжого коропа коштує 18,60 євро (815,48 грн). Це означає, що риба в Німеччині значно дорожча, а вартість коропа на 447,3% вища, ніж в Україні.

Ціни на рибу у Німеччині. Джерело: send-a-fish.de

Хліб

Щоб порівняти ціни на цей вид продуктів ми вибрали нарізаний тостовий хліб. В Україні хліб торгової марки "Супер тост" вагою 350 г коштує 34,60 грн. Кілограм цього продукту коштує 98,85 грн.

Ціни на хліб в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Німеччині можна купити схожий вид хліба від торгової марки Golden Toast. Щоправда, його вага 500 г. Коштує Golden Toast 2,19 євро (96,02 грн). Ціна за 1 кілограм — 4,38 євро (192,03 грн). Таким чином у Німеччині тостовий хліб дорожче на 94,3%.

Ціни на хліб у Німеччині. Джерело: mytime.de

Макарони

Для порівняння цін на макарони ми вибрали Barilla Spaghetti №7, які можна зустріти як у супермаркетах України, так і у німецьких магазинах. В Україні такі макарони коштують 60,90 грн.

Ціни на макарони в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Німеччині Barilla Spaghetti №7 коштує 2,94 євро (128,90 грн), що на 111,7% дорожче, ніж в Україні.

Ціни на макарони у Німеччині. Джерело: mytime.de

Картопля

Щоб порівняти ціни на цей овоч ми взяли вартість 1 кілограму звичайної митої картоплі, що продається в торгових мережах України та Німеччини. В Україні мита картопля коштує 54,90 грн.

Ціни на картоплю в Україні. Джерело: silpo.ua

Водночас у німецьких магазинах та супермаркетах така картопля коштує 1,99 євро (87,25 грн). Це на 58,9% дорожче, ніж в Україні.

Ціни на картоплю у Німеччині. Джерело: mytime.de

Помідори

Для порівняння вартості цих овочів ми зробили так само як і з картоплею — взяли звичайні червоні помідори, які продаються у торгових мережах обох країн. В Україні 1 кг червоних помідорів коштує 91,10 грн.

Ціни на помідори в Україні. Джерело: auchan.zakaz.ua

У Німеччині за кілограм цих овочів потрібно заплатити 5,98 євро (262,18 грн), що на 187,8% дорожче, ніж в Україні.

Ціни на помідори у Німеччині. Джерело: mytime.de

Скільки грошей на місяць витрачають на продукти в Україні та у Німеччині

Скільки грошей на місяць витрачають на продукти в Україні та у Німеччині. Інфографіка: Новини.LIVE

Щоб порівняти витрати на харчові продукти на місяць у Німеччині та Україні було використано добову норму споживання кожного із зазначених продуктів, помножену на 30 днів, після чого ми розрахували їх загальну вартість.

Добові та місячні норми вживання продуктів:

вершкове масло — 10 г/доба, 300 г/місяць;

молоко — 750 мл/доба, 22,5 л/місяць;

сир — 40 г/доба, 1,2 кг/місяць;

яйця — 2 шт/доба, 60 шт/місяць;

м'ясо (свинина) — 200 г/доба, 6 кг/місяць;

риба — 250 г/доба, 7,5 кг/місяць;

хліб — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;

макарони — 100 г/доба, 3 кг/місяць;

картопля — 300 г/доба, 9 кг/місяць;

помідори — 150 г/доба, 4,5 кг/місяць;

Скільки ви витратите грошей на продукти в Україні

вершкове масло — 276,00 грн;

молоко — 1 323,00 грн;

сир — 587,66 грн;

яйця — 478,20 грн;

м'ясо (свинина) — 1 739,4 грн;

риба — 1 117,50 грн;

хліб — 444,82 грн;

макарони — 365,40 грн;

картопля — 494,10 грн;

помідори — 409,95 грн;

Таким чином на придбання цих базових харчових продуктів в Україні на місяць ви витрачатимете 7 418,73 грн.

Скільки ви витратите грошей на продукти у Німеччині

вершкове масло — 136,26 грн;

молоко — 1 331,77 грн;

сир — 446,14 грн;

яйця — 628,68 грн;

м'ясо (свинина) — 2 812,08 грн;

риба — 6 116,10 грн;

хліб — 864,13 грн;

макарони — 773,40 грн;

картопля — 785,25 грн;

помідори — 1 179,81 грн

На придбання цих базових харчових продуктів у Німеччині ви витрачатимете 15 073,62 грн в місяць. Це на 103,2% більше, ніж в Україні. Слід зазначити, що ціни на молочну продукцію в Україні наразі майже такі самі або навіть вищі ніж у Німеччині. Натомість м'ясо та риба в нашій країні залишаюсь значно дешевшими.

Також важливо, що середня місячна зарплата в Німеччині становить 4 100 євро, що еквівалентно приблизно 180 120 гривень. Для порівняння, в Україні цей показник становить 22 тисячі гривень, що у більш ніж 8 разів (або 719%) менше.

Нагадаємо, ми порівнювали, скільки коштують продукти у Польщі та в Україні. Вважається, що в сусідній країні ціни значно доступніші, ніж в Україні, особливо на тлі інфляції, що прискорилася в нашій країні.

Також ми аналізували на скільки за рік подорожчав салат Олів'є. Вартість продуктів для приготування цього салату за рік істотно зросла.