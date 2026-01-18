Українці в Польщі — як хочуть змінити програму виплат 800+

200 польских злотих. Фото: Unsplash

У сусідній Польщі вирішили посилити боротьбу з бюрократією, яка стає на заваді в отриманні батьками фінансової допомоги на виховання неповнолітніх дітей за програмою "800+". Тож українцям, частина з яких теж є отримувачами цих виплат, варто чекати на зміни.

Про це йдеться у публікації Inpoland.

Реклама

Читайте також:

Програма 800+ для українців у Польщі

Як повідомляється, зараз допомогу "800+" призначають на період з 1 червня до 31 травня наступного року. Батькам або законним опікунам треба щороку подавати заяву:

з 15 лютого до 30 квітня — тоді виплати нараховують без перерви;

до 30 червня — у такому разі гроші надійдуть з затримкою, але батьки отримають компенсацію за попередні місяці.

Якщо заява отримана після 30 червня, то її все одно зареєструють, однак виплати призначать лише з місяця подання й компенсації не буде.

Натомість у Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі пропонують позбавити батьків дітей від обов'язку щорічно подавати заяви на "800+". Замість цього допомога автоматично продовжуватиметься на наступний період. Сенс ідеї у тому, що:

заява подаватиметься лише раз;

надалі право на виплати поновлюватиметься автоматично;

виплати надходитимуь, допоки в сім'ї не зміниться ситуація, наприклад, у складі родини.

В останньому випадку передбачається, що у батьків буде можливість самостійно оновлювати дані.

Коли відбудуться зміни

Міністерство вваєжає, що ухвалювати зміни варто у другій половині 2026 року. Якщо влада підтримає цю ідею, то нові правила отримання допомоги за програмою "800+" у Польщі можуть набути чинності з 2027 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з вересня 2025 року програма "800+" доступна лише тим іноземцям, які виконали три основні правила:

відправили дитину в польську школу;

отримали номер PESEL;

мають офіційну роботу.

До того ж, щоб долучитися до програми, зарплата має бути принаймні на рівні 50% від мінімальної.

Раніше ми розповідали, яка сума може забезпечити комфортне життя у Польщі. У 2026 році мінімальна зарплата в країні тримається на позначці у 4 806 злотих брутто. Дізнавайтесь також, які зміни для біженців, зокрема й для українців, можуть запровадити у Чехії.