Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Виплати українцям у Польщі — яку допомогу стане простіше отримати

Виплати українцям у Польщі — яку допомогу стане простіше отримати

Ua ru
Дата публікації: 18 січня 2026 17:45
Українці в Польщі — як хочуть змінити програму виплат 800+
200 польских злотих. Фото: Unsplash

У сусідній Польщі вирішили посилити боротьбу з бюрократією, яка стає на заваді в отриманні батьками фінансової допомоги на виховання неповнолітніх дітей за програмою "800+". Тож українцям, частина з яких теж є отримувачами цих виплат, варто чекати на зміни.

Про це йдеться у публікації Inpoland.

Реклама
Читайте також:

Програма 800+ для українців у Польщі

Як повідомляється, зараз допомогу "800+" призначають на період з 1 червня до 31 травня наступного року. Батькам або законним опікунам треба щороку подавати заяву:

  • з 15 лютого до 30 квітня — тоді виплати нараховують без перерви;
  • до 30 червня — у такому разі гроші надійдуть з затримкою, але батьки отримають компенсацію за попередні місяці.

Якщо заява отримана після 30 червня, то її все одно зареєструють, однак виплати призначать лише з місяця подання й компенсації не буде.

Натомість у Міністерстві сім’ї, праці та соціальної політики Польщі пропонують позбавити батьків дітей від обов'язку щорічно подавати заяви на "800+". Замість цього допомога автоматично продовжуватиметься на наступний період. Сенс ідеї у тому, що: 

  • заява подаватиметься лише раз;
  • надалі право на виплати поновлюватиметься автоматично;
  • виплати надходитимуь, допоки в сім'ї не зміниться ситуація, наприклад, у складі родини.

В останньому випадку передбачається, що у батьків буде можливість самостійно оновлювати дані.

Коли відбудуться зміни

Міністерство вваєжає, що ухвалювати зміни варто у другій половині 2026 року. Якщо влада підтримає цю ідею, то нові правила отримання допомоги за програмою "800+" у Польщі можуть набути чинності з 2027 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, з вересня 2025 року програма "800+" доступна лише тим іноземцям, які виконали три основні правила: 

  • відправили дитину в польську школу;
  • отримали номер PESEL;
  • мають офіційну роботу.

До того ж, щоб долучитися до програми, зарплата має бути принаймні на рівні 50% від мінімальної.

Раніше ми розповідали, яка сума може забезпечити комфортне життя у Польщі. У 2026 році мінімальна зарплата в країні тримається на позначці у 4 806 злотих брутто. Дізнавайтесь також, які зміни для біженців, зокрема й для українців, можуть запровадити у Чехії. 

Польща виплати діти гроші соцвиплати
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації