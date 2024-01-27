Найдорожчі міста світу — Україна потрапила у рейтинг 2024 року

Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE

У 2024 році Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. Столиця України цього року столиця посіла 300 місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу.

Про це свідчать дані бази Numbeo.

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Крім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українські міста, а саме:

Одеса — 324 місце;

Харків — 327 місце;

Дніпро — 328 місце;

Львів — 331 місце.

ТОП-10 найдорожчих міст світу та Європи у 2024 році

Найдорожчим містом у всьому світі виявився Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів. А далі:

Цюрих, Швейцарія; Базель, Швейцарія; Лозанна, Швейцарія; Сан-Хосе, Каліфорнія, США; Женева, Швейцарія; Сан-Франциско, Каліфорнія, США; Берн, Швейцарія; Вашингтон, округ Колумбія, США; Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.

ТОП-10 найдорожчих міст світу у 2024 року. Джерело: Numbeo

У десятці найдорожчих міст опинилися міста з Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2. А далі:

Базель, Швейцарія — 121,8; Лозанна, Швейцарія — 117,9; Женева, Швейцарія — 109,6; Берн, Швейцарія — 107,6; Рейк’явік, Ісландія — 89,4; Тронгейм, Норвегія — 86,3; Берген, Норвегія — 85,2; Ставангер, Норвегія — 82,8; Лондон, Велика Британія — 81,9.

Як складається рейтинг

У Numbeo вартість життя в конкретному місті розраховують на основі того, скільки коштують головні споживчі товари та послуги:

продукти харчування;

ресторани;

транспорт;

комуналка.

Для загального підрахунку вартості життя беруться середні витрати сім’ї, яка складається з чотирьох осіб. Після цього зіставляють отриманий результат із Нью-Йорком — базовий індекс для цього міста береться за 100%.

Яким був рейтинг найдорожчих міст світу для України у 2023 році

Минулого року у всесвітній рейтинг Numbeo входило 540 міст. Україна також потрапила до списку найдорожчих міст світу. На початку 2023 року Київ посідав 471 місце, Дніпро - 494 місце, Одеса була на 497 місці, а Львів на 499-му. Харків минулого року теж входив до рейтингу та посідав 509 місце.

Нагадаємо, що в Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС.