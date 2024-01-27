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Рейтинг найдорожчих міст світу — чи є серед них українські

27 січня 2024 15:20
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Ірина Шпак
редактор
Найдорожчі міста світу — Україна потрапила у рейтинг 2024 року
Люди на вулицях Києва. Фото: Новини.LIVE
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Ірина Шпак
редактор

У 2024 році Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. Столиця України цього року столиця посіла 300 місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу. 

Про це свідчать дані бази Numbeo.

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Крім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українські міста, а саме:

  • Одеса — 324 місце;
  • Харків — 327 місце;
  • Дніпро — 328 місце;
  • Львів — 331 місце.

ТОП-10 найдорожчих міст світу та Європи у 2024 році

Найдорожчим містом у всьому світі виявився Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів. А далі:

  1. Цюрих, Швейцарія;   
  2. Базель, Швейцарія;    
  3. Лозанна, Швейцарія;    
  4. Сан-Хосе, Каліфорнія, США;    
  5. Женева, Швейцарія;   
  6. Сан-Франциско, Каліфорнія, США;       
  7. Берн, Швейцарія;    
  8. Вашингтон, округ Колумбія, США;   
  9. Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
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ТОП-10 найдорожчих міст світу у 2024 року. Джерело: Numbeo

У десятці найдорожчих міст опинилися міста з Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2. А далі:

  1. Базель, Швейцарія — 121,8;
  2. Лозанна, Швейцарія — 117,9;
  3. Женева, Швейцарія — 109,6;
  4. Берн, Швейцарія — 107,6;
  5. Рейк’явік, Ісландія — 89,4;
  6. Тронгейм, Норвегія — 86,3;
  7. Берген, Норвегія — 85,2;
  8. Ставангер, Норвегія — 82,8;
  9. Лондон, Велика Британія — 81,9.

Як складається рейтинг

У Numbeo вартість життя в конкретному місті розраховують на основі того, скільки коштують головні споживчі товари та послуги:

  • продукти харчування;
  • ресторани;
  • транспорт;
  • комуналка.

Для загального підрахунку вартості життя беруться середні витрати сім’ї, яка складається з чотирьох осіб. Після цього зіставляють отриманий результат із Нью-Йорком — базовий індекс для цього міста береться за 100%.

Яким був рейтинг найдорожчих міст світу для України у 2023 році

Минулого року у всесвітній рейтинг Numbeo входило 540 міст. Україна також потрапила до списку найдорожчих міст світу. На початку 2023 року Київ посідав 471 місце, Дніпро - 494 місце, Одеса була на 497 місці, а Львів на 499-му. Харків минулого року теж входив до рейтингу та посідав 509 місце.

Нагадаємо, що в Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС. 

Київ
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