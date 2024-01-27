Найдорожчі міста світу — Україна потрапила у рейтинг 2024 року

Рейтинг найдорожчих міст світу — чи є серед них українські
У 2024 році Київ опинився у світовому рейтингу найдорожчих міст для життя. Столиця України цього року столиця посіла 300 місце з 362-х. Тобто місто є одним із найдешевших міст із представлених у рейтингу.
Про це свідчать дані бази Numbeo.
Крім Києва, до рейтингу увійшли ще чотири українські міста, а саме:
- Одеса — 324 місце;
- Харків — 327 місце;
- Дніпро — 328 місце;
- Львів — 331 місце.
ТОП-10 найдорожчих міст світу та Європи у 2024 році
Найдорожчим містом у всьому світі виявився Гамільтон — адміністративний центр Бермудських островів. А далі:
- Цюрих, Швейцарія;
- Базель, Швейцарія;
- Лозанна, Швейцарія;
- Сан-Хосе, Каліфорнія, США;
- Женева, Швейцарія;
- Сан-Франциско, Каліфорнія, США;
- Берн, Швейцарія;
- Вашингтон, округ Колумбія, США;
- Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
У десятці найдорожчих міст опинилися міста з Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Великої Британії. На вершині рейтингу — швейцарський Цюрих із рейтингом 122,2. А далі:
- Базель, Швейцарія — 121,8;
- Лозанна, Швейцарія — 117,9;
- Женева, Швейцарія — 109,6;
- Берн, Швейцарія — 107,6;
- Рейк’явік, Ісландія — 89,4;
- Тронгейм, Норвегія — 86,3;
- Берген, Норвегія — 85,2;
- Ставангер, Норвегія — 82,8;
- Лондон, Велика Британія — 81,9.
Як складається рейтинг
У Numbeo вартість життя в конкретному місті розраховують на основі того, скільки коштують головні споживчі товари та послуги:
- продукти харчування;
- ресторани;
- транспорт;
- комуналка.
Для загального підрахунку вартості життя беруться середні витрати сім’ї, яка складається з чотирьох осіб. Після цього зіставляють отриманий результат із Нью-Йорком — базовий індекс для цього міста береться за 100%.
Яким був рейтинг найдорожчих міст світу для України у 2023 році
Минулого року у всесвітній рейтинг Numbeo входило 540 міст. Україна також потрапила до списку найдорожчих міст світу. На початку 2023 року Київ посідав 471 місце, Дніпро - 494 місце, Одеса була на 497 місці, а Львів на 499-му. Харків минулого року теж входив до рейтингу та посідав 509 місце.
Нагадаємо, що в Єврокомісії представили свій звіт про якість життя в містах країн Західної Європи. Його складено завдяки опитуванню, проведеного торік, з зими по весну серед 71 153 жителів 83 міст країн ЄС.
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