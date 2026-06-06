Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Інфляція в Україні зростатиме: до чого тут гроші від міжнародних партнерів

Інфляція в Україні зростатиме: до чого тут гроші від міжнародних партнерів

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 21:30
Інфляція в Україні: чому ціни зростають і до чого тут міжнародна фіндопомога
Перехожі на вулиці, чоловік біля відділення банку, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Гроші, які Україна отримує від міжнародних партнерів, стимулюють інфляцію всередині країни. Усю фінансову допомогу країна спрямовують на соціальні програми, оскільки ця частина видатків перебуває у дефіцитній зоні. Паралельно в Україні виплати збільшуються, що призводить до оновлення цін. 

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко.

Інфляція і міжнародна фіндопомога

Щоб ціни не зростали, має відбуватися паралельний процес, який полягає у розвитку економіки. Тоді інфляція компенсуватиметься економічним зростанням. Натомість економіка України у 2026 році зросте на 1,5% або менше. До того ж інфляція розподілена між різними групами населення. 

"Той, хто отримує менші доходи, для нього інфляція буде більш високою, а подорожчання сильніше битимуть по-гаманцю. Тому для тих, хто на місяць виділяє собі по 10 00 доларів інляція буде зовсім іншою", — сказав Устенко.

Як можна стримувати інфляцію

Експерт додав, що уряд в умовах обмеженого бюджету має сконцентруватися на допомозі найбільш вразливим верствам населення:

Читайте також:
  • одиноким людям;
  • ВПО;
  • ветеранам;
  • пенсіонерам.

"Не може бути такого, що економіка в поганому стані, а соціальне життя прекрасне. Якщо будуть серйозні проблеми з фінансовою стабільністю — це тягнутиме вниз весь соціальний сектор.

Відповідно, на думку експерта, державі зараз важливо займатися економікою, а не вирішувати, як допомогти всім. 

Як повідомляли Новини.LIVE, фінансист Олексій Кущ у своїй колонці пояснив, чому гривня девальвує повільно. За його словами, на зміни на валютному ринку найбільше впливають два чинники. 

Ще Новини.LIVE розповідали, що буде з фінансами українців у червні 2026 року. Ми дізналися, чи підвищаться соціальні стандарти й податкові ставки. Відомо також, кому з українців можуть перерахувати пенсії.

фінансова допомога інфляція війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Автор:
Віталій Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації