Інфляція в Україні: чому ціни зростають і до чого тут міжнародна фіндопомога

Перехожі на вулиці, чоловік біля відділення банку, гроші в конверті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Гроші, які Україна отримує від міжнародних партнерів, стимулюють інфляцію всередині країни. Усю фінансову допомогу країна спрямовують на соціальні програми, оскільки ця частина видатків перебуває у дефіцитній зоні. Паралельно в Україні виплати збільшуються, що призводить до оновлення цін.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE заявив економіст і радник президента України у 2019-2024 роках Олег Устенко.

Інфляція і міжнародна фіндопомога

Щоб ціни не зростали, має відбуватися паралельний процес, який полягає у розвитку економіки. Тоді інфляція компенсуватиметься економічним зростанням. Натомість економіка України у 2026 році зросте на 1,5% або менше. До того ж інфляція розподілена між різними групами населення.

"Той, хто отримує менші доходи, для нього інфляція буде більш високою, а подорожчання сильніше битимуть по-гаманцю. Тому для тих, хто на місяць виділяє собі по 10 00 доларів інляція буде зовсім іншою", — сказав Устенко.

Як можна стримувати інфляцію

Експерт додав, що уряд в умовах обмеженого бюджету має сконцентруватися на допомозі найбільш вразливим верствам населення:

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одиноким людям;

ВПО;

ветеранам;

пенсіонерам.

"Не може бути такого, що економіка в поганому стані, а соціальне життя прекрасне. Якщо будуть серйозні проблеми з фінансовою стабільністю — це тягнутиме вниз весь соціальний сектор.

Відповідно, на думку експерта, державі зараз важливо займатися економікою, а не вирішувати, як допомогти всім.

Як повідомляли Новини.LIVE, фінансист Олексій Кущ у своїй колонці пояснив, чому гривня девальвує повільно. За його словами, на зміни на валютному ринку найбільше впливають два чинники.

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