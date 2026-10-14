Зарплати вчителів у 2027 році: профспілка вимагає переглянути пропозиції до бюджету

Вчитель з дітьми. Фото: Freepik

В Українській профспілці працівників освіти і науки рекомендують переглянути обсяг фінансування освітньої галузі та оплати праці педагогів. Таким став результат аналізу проєкту закону Державного бюджету на 2027 рік. Відповідні пропозиції та зауваження вже направили до профільного комітету парламенту.

Про це інформують Новини.LIVE із посиланням на інформацію профспілок.

Реклама

На освітню галузь передбачили замість 7% ВВП — 5,1%

Згідно із законопроєктом № 16000, у 2027 році валовий внутрішній продукт буде становити 11,144 трлн грн. Передбачений обсяг фінансування освітнього сектору на рівні 7% ВВП дорівнював би близько 780,1 млрд грн, проте, як свідчать зведений державний та місцевий бюджети, на цю галузь виділять тільки 566,4 млрд грн, тобто 5,1% ВВП.

Йдеться про різницю у необхідному фінансуванні у близько 213,7 млрд грн.

Оплата праці вчителів та оклади за ЄТС

Також у документі, наступного року посадовий оклад працівника першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки (ЄТС) передбачається на рівні 3 819 грн, однак профспілки заявляють, що відповідний рівень занизький для педагогів, які надалі будуть отримувати зарплату за сіткою. Особливо це стосується працівників закладів дошкільної та позашкільної освіти.

Читайте також:

Профспілки також закликали переглянути бюджетні рішення в зарплатах для різних категорій педагогічних працівників.

Недостатній обсяг освітньої субвенції

У проєкті бюджету на наступний рік освітня субвенція та пов’язані з нею доплати становитимуть 192,8 млрд грн.

Проте у Профспілці заявляють, що для забезпечення мінімальних законодавчих норм в оплаті праці педагогів потреба сягає 388,4 млрд грн, тобто бракує 195,6 млрд грн.

Доплати вчителям та мінімальні гарантії

Окрім того, у Профспілці звернули увагу на проблему щомісячного фінансування доплат педагогам у закладах загальної середньої освіти в низці громад прифронтових та прикордонних регіонів.

Зокрема, зауваження стосуються норм проєкту закону № 16000, що пропонують зупинити наступного року дію окремих положень законодавства в освітній галузі, зокрема щодо гарантій оплати праці вчителів.

У Профспілці заявили на важливості перегляду рішень щодо видатків на зарплати, збереженні затверджених законодавством гарантій та забезпеченні достатнього фінансування освітнього сектору загалом.

"Профспілка працівників освіти і науки України проаналізувала проєкт Закону України "Про Державний бюджет України на 2027 рік" №16000 та наголошує, що передбачені в ньому видатки на освіту й оплату праці працівників галузі потребують перегляду. Свої пропозиції та зауваження вона спрямувала до профільного Парламентського комітету. Позиція Профспілки полягає в необхідності забезпечити належне фінансування освіти, достатні видатки на оплату праці та збереження передбачених законодавством гарантій для працівників галузі", — йдеться у заяві.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Україні для педагогів, які мають почесне звання "Заслужений вчитель", надаються надбавки до окладів. Їх мають нараховувати незалежно від інших доплат. Згідно із законодавством, надбавка завжди є фіксованою — 20% від зарплатної ставки.

Ще Новини.LIVE писали, як будуть осучаснювати доходи для бюджетних працівників та які чекають штрафи для порушників проведення індексації у листопаді 2026 року. Наступного місяця для низки базових місяців зміняться коефіцієнт та розміри індексації. Зокрема, у 2027 році передбачається обнулення індексації.