Пенсія за віком: у ПФУ пояснили, яку роль грає зарплата в обчисленні суми

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, яку роль грає заробітна плата для обчислення пенсії за віком. Там уточнили, які документи можуть підтвердити дохід у різні періоди діяльності та яку застосовують формулу для розрахунку виплат. Також відомо, які суми передбачені за дотримання мінімальних показників.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на одне з управлінь ПФУ.

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Як ПФУ розраховує суми пенсій: правила

Як пояснюють у фонді, у 2026 році у разі призначення пенсійних виплат для громадян, які виходять на "заслужений відпочинок" за віком, для обчислення пенсії враховують заробітну плату (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року.

Водночас, за бажання самого пенсіонера та за умови наявності підтвердження довідки про зарплату первинними документами або в разі, якщо стаж, починаючи з вищевказаного періоду, становить менш ніж 60 місяців, для обчислення пенсії врахують дохід за будь-які 60 календарних місяців стажу поспіль до 30 червня 2000 року незалежно від перерв.

Такий підхід застосовують у рамках статті 40 закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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У ПФУ уточнюють, що заробітну плату за період стажу до 1 липня 2000 року враховують для обчислення пенсійної виплати на основі документів про нарахований дохід за умови підтвердження довідки про зарплату первинними документами, а за період стажу з 1 липня 2000 року — за інформацією з системи персоніфікованого обліку.

Якщо за період з 1 липня 2000-го по 31 грудня 2016-го в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування будуть відсутні дані, потрібні для призначення пенсії військовим (крім строкової служби), поліцейським, особам рядового і начальницького складу, зарплату (дохід) обчислять на основі довідки про виплачене грошове забезпечення та сплачені страхові внески.

Якщо суму страхових внесків, яку було сплачено, виходячи з розміру мінімальної зарплати, встановленої законом на місяць, за який отримувався дохід, до зарплатні для обчислення пенсійної виплати врахують її мінімальний розмір.

Актуальна формула для обчислення сум пенсій

За інформацією ПФУ, цьогоріч заробітну плату (дохід) для визначення розміру пенсії визначають за формулою:

Зп = Зс х (Ск : К), де:

Зп — зарплата (дохід) застрахованої особи для обчислення пенсії у національній валюті;

Зс — середня зарплата в країні, з якої сплачені страхові внески, за три роки, що передують року призначення пенсії.

Затверджує порядок визначення показників середньої зарплати в країні Пенсійний фонд за погодженням з держорганами, що забезпечують формування фінансової та державної політики у сферах економічного розвитку, держстатистики.

Вимоги до страхового стажу у 2026 році

Цього року громадяни можуть вийти на пенсію за віком виключно за дотримання таких мінімальних вимог щодо стажу:

У 60 років — щонайменше 33 роки стажу;

У 63 років — мінімум 23 роки стажу;

У 65 років — достатньо 15 років стажу.

Якщо у людини не буде в наявності такої кількості стажу, то зможе розраховувати на соціальну допомогу замість пенсії.

Яка буде пенсія за мінімальних зарплати та стажу

З огляду на наведену формулу, за дотримання вимог щодо періодів стажу, ключову роль гратиме рівень офіційного доходу.

Якщо українські громадяни отримували зарплату на рівні мінімальної, це відповідним чином відобразиться на сумі пенсії.

Як свідчать дані пенсійного калькулятора, наприклад, якщо жінка під час трудової діяльності мала офіційний дохід на рівні мінімального і страховий стаж становить мінімально 15 років, то зможе претендувати на пенсію у розмірі лише 1 421 грн. Однак держава має доплатити до рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних (2 595 грн).

Проте, якщо людина отримувала мінімальну зарплату, однак набула повного необхідного страхового стажу (30 років для жінок і 35 років для чоловіків), розмір пенсії становитиме мінімум 3 406 грн на місяць.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, хто має право з тих, кому 70+, на пенсійні доплати. За інформацією ПФУ, у 2026 році встановлені нові рівні загальних розмірів виплат. Зокрема, той, хто досягнув 80 років та має страховий стаж 20/25 років (для чоловіків та жінок), має отримувати 4 213 грн.

Ще Новини.LIVE писали про те, які додаткові виплати надають для самотніх пенсіонерів, яким більш ніж 80 років, та вимагають регулярного стороннього догляду. Передбачається доплата до пенсії у 40% від прожиткового мінімуму. У 2026-му доплати для таких громадян зросли до 1038 грн.