Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Коштів вже бракує — Гетманцев попередив про загрозу фінансової кризи

Коштів вже бракує — Гетманцев попередив про загрозу фінансової кризи

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 14:51
Є передчуття фінансової трагедії — Гетманцев заявив про брак коштів у бюджеті
Гетманцев заявив про нестачу коштів у бюджеті. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

У квітні Україна може зіткнутися з проблемою фінансування видатків. Держава вже використовує кошти, які були закладені у бюджеті на друге півріччя.

Про це в інтерв'ю для Forbes Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому Україні загрожує фінансова криза

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обовʼязкові. І перенесення їх із prior action не змінило цього ставлення", — заявив він. 

Гетманцев розкритикував непослідовну позицію Кабміну, який, за його словами, з одного боку, погоджує маяки в програмі з МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОП, а з іншого — розширює абсолютно неефективну програму Нацкешбеку виплатами у 15% від вартості товарів.

"Тому в багатьох в уряді та парламенті немає передчуття фінансової трагедії, всі думають, що "якось воно буде", бо раніше вдавалось пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша", — наголосив нардеп.

Чому Україна втрачає гроші

Однією з причин дефіциту бюджету є те, що близько 3 мільйонів людей в Україні продовжують працювати у "тіні". Це означає, що їхнє працевлаштування є неофіційним й вони не сплачують податки зі своєї зарплати. Про це розповів Новини.LIVE фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

За його словами, діяльність цих людей не контролює ані держава, ані Податкова служба. Водночас серед працевлаштованих громадян близько 4 мільйонів людей задіяні у громадському секторі, як от вчителі, поліція, прокуратура тощо. Вони отримують зарплату з бюджету. Водночас на ринку праці існує суттєва диспропорція між часткою зайнятих у державному секторі та у бізнесі. Останній сектор нараховує 6 мільйонів працівників.

"І коли держава говорить про дефіцит робочих місць, то є сенс переосмислити кількість громадян, які зайняті у держаному секторі", — підкреслив фахівець.

На думку Лаби, державний сектор має скорочуватися, а працівники — переходити в бізнес, щоб задовольнити потребу в робочих місцях.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Держбюджету на 2026 рік. Ініціатива передбачає збільшення доходів загального фонду на 20 млрд гривень для фінансування зарплати педагогам та соцпрацівникам.

Також дізнавайтеся, як в Україні планують змінити підхід до визначення мінімальної зарплати. Відповідні норми прописані у проєкті нового Трудового кодексу.

держбюджет виплати Данило Гетманцев бюджет криза
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації