Є передчуття фінансової трагедії — Гетманцев заявив про брак коштів у бюджеті

У квітні Україна може зіткнутися з проблемою фінансування видатків. Держава вже використовує кошти, які були закладені у бюджеті на друге півріччя.

Про це в інтерв'ю для Forbes Україна розповів голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Чому Україні загрожує фінансова криза

"Не у всіх колег (не тільки з Ради, але й з уряду) є передчуття фінансової трагедії. Воно є в мене, у міністра фінансів є, бо він розуміє, що у квітні не буде чим фінансувати видатки. У МВФ позиція щодо маяків, погоджених урядом, дуже проста – вони обовʼязкові. І перенесення їх із prior action не змінило цього ставлення", — заявив він.

Гетманцев розкритикував непослідовну позицію Кабміну, який, за його словами, з одного боку, погоджує маяки в програмі з МВФ, зокрема щодо введення ПДВ для ФОП, а з іншого — розширює абсолютно неефективну програму Нацкешбеку виплатами у 15% від вартості товарів.

"Тому в багатьох в уряді та парламенті немає передчуття фінансової трагедії, всі думають, що "якось воно буде", бо раніше вдавалось пройти такі періоди. Цього разу ситуація інша", — наголосив нардеп.

Чому Україна втрачає гроші

Однією з причин дефіциту бюджету є те, що близько 3 мільйонів людей в Україні продовжують працювати у "тіні". Це означає, що їхнє працевлаштування є неофіційним й вони не сплачують податки зі своєї зарплати. Про це розповів Новини.LIVE фахівець з питань податкової політики Мирослав Лаба.

За його словами, діяльність цих людей не контролює ані держава, ані Податкова служба. Водночас серед працевлаштованих громадян близько 4 мільйонів людей задіяні у громадському секторі, як от вчителі, поліція, прокуратура тощо. Вони отримують зарплату з бюджету. Водночас на ринку праці існує суттєва диспропорція між часткою зайнятих у державному секторі та у бізнесі. Останній сектор нараховує 6 мільйонів працівників.

"І коли держава говорить про дефіцит робочих місць, то є сенс переосмислити кількість громадян, які зайняті у держаному секторі", — підкреслив фахівець.

На думку Лаби, державний сектор має скорочуватися, а працівники — переходити в бізнес, щоб задовольнити потребу в робочих місцях.

Раніше ми розповідали, що у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт про внесення змін до Держбюджету на 2026 рік. Ініціатива передбачає збільшення доходів загального фонду на 20 млрд гривень для фінансування зарплати педагогам та соцпрацівникам.

Також дізнавайтеся, як в Україні планують змінити підхід до визначення мінімальної зарплати. Відповідні норми прописані у проєкті нового Трудового кодексу.