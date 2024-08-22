Газ у Європі — країни достроково заповнили газосховища для зими

Працівник газової сфери. Фото: Reuters

Країни Європейського Союзу (ЄС) достроково вийшли на планові показники накопичення запасів блакитного палива у підземних сховищах (ПСГ) для проходження нового осінньо-зимового сезону. Наповненість газосховищ перевищує 90%.

Про це розповів голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

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Підготовка до нової зими у єврозоні

За його словами, показник, на який, як правило, у минулому планувалось виходити до листопада, країни досягнули на початок третьої декади серпня, з випередженням у понад два місяці.

З-поміж держав єврозони тільки одна має заповнення сховищ нижче 70%. Йдеться про Латвію, де заповнені газосховища на 69%. У Данії — 72%. Однак для цих країн ситуація є абсолютно нормальною та керованою.

Очікується, що до 1 вересня вийдуть на показник вище 90% Угорщина, Нідерланди і Франція, де нині заповнення ПСГ фіксують на рівні 86-87%.

Лідерами із закачування запасів газу до сховищ є:

Іспанія — 100%;

Португалія — 97,5%;

Польща — 95,1%;

Швеція — 95,1%;

Німеччина — 93,4%.

Як зауважив голова фінансового комітету, вже два роки поспіль після ухвалення стратегічної політики відмови від залежності від російського природного газу спостерігається дострокове виконання планів із накопичення запасів блакитного палива, прийнятна цінова кон’юнктура на ринку, а також стабільність та передбачуваність проходження найближчого опалювального сезону 2024/2025 років, вихід з нього зі значними запасами, які дозволять планово готуватись до наступної зими.

"Сьогодні в Європі вже не викликає серйозного занепокоєння той факт, що через чотири місяці та 10 днів завершується дія п’ятирічної транзитної угоди на прокачку до ЄС російського газу — європейці мають достатні накопичені запаси та варіанти з альтернативними джерелами постачання", — додав Гетманцев.

Темпи накопичення газу в Україні

Варто зауважити, що Україна станом на кінець липня 2024 року накопичила в підземних сховищах (ПСГ) понад 10 млрд куб. м. природного газу і цього року видобула 8,6 млрд куб. м товарного блакитного палива.

"Темпи накопичення газу дають нам змогу оптимістично прогнозувати виконання плану, а саме 13,2 млрд куб. м до 1 листопада", — заявили у Нафтогазі.

Що ще варто знати

Нагадаємо, український уряд планує ухвалити фіксований тариф на природний газ для виробників теплової енергії до кінця літа. Йдеться про подовження дії спецобов'язку ТОВ "Нафтогаз Трейдинг".

Також повідомлялося, що "Нафтогаз" рекомендував споживачам ресурсу підготуватися до нового опалювального сезону. Йдеться про перевірку газового обладнання, яка обійдеться у близько 1 тис. гривень.