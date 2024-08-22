Газ в Европе — страны досрочно заполнили газохранилища для зимы

Работник газовой сферы. Фото: Reuters

Страны Европейского Союза (ЕС) досрочно вышли на плановые показатели накопления запасов голубого топлива в подземных хранилищах (ПХГ) для прохождения нового осенне-зимнего сезона. Наполненность газохранилищ превышает 90%.

Об этом рассказал глава Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев в Telegram.

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Подготовка к новой зиме в еврозоне

По его словам, показатель, на который, как правило, в прошлом планировалось выходить до ноября, страны достигли к началу третьей декады августа, с опережением в более чем два месяца.

Среди государств еврозоны только одно имеет заполнение хранилищ ниже 70%. Речь идет о Латвии, где заполнены газохранилища на 69%. В Дании — 72%. Однако для этих стран ситуация абсолютно нормальная и управляемая.

Ожидается, что к 1 сентября выйдут на показатель выше 90% Венгрия, Нидерланды и Франция, где заполнение ПХГ фиксируют на уровне 86-87%.

Лидерами по закачке запасов газа в хранилища являются:

Испания — 100%;

Португалия — 97,5%;

Польша — 95,1%;

Швеция — 95,1%;

Германия — 93,4%.

Как отметил глава финансового комитета, уже два года подряд после принятия стратегической политики отказа от зависимости от российского природного газа наблюдается досрочное выполнение планов по накоплению запасов голубого топлива, приемлемая ценовая конъюнктура на рынке, а также стабильность, предполагаемость прохождения ближайшего отопительного сезона 2024 2025 года и выход из него со значительными запасами, которые позволят планово готовиться к следующей зиме.

"Сегодня в Европе уже не вызывает серьезного беспокойства тот факт, что через четыре месяца и 10 дней завершается действие пятилетнего транзитного соглашения на прокачку в ЕС российского газа — у европейцев есть достаточные накопленные запасы и варианты с альтернативными источниками поставки", — добавил Гетманцев.

Темпы накопления газа в Украине

Следует отметить, что Украина по состоянию на конец июля 2024 года накопила в подземных хранилищах (ПХГ) более 10 млрд куб. м. природного газа и в текущем году добыла 8,6 млрд куб. м товарного голубого топлива.

"Темпы накопления газа позволяют нам оптимистично прогнозировать выполнение плана, а именно 13,2 млрд куб. м до 1 ноября", — заявили в Нафтогазе.

Что еще стоит знать

Напомним, украинское правительство планирует принять фиксированный тариф на природный газ для производителей тепловой энергии до конца лета. Речь идет о продлении действия спецобязанности ООО "Нефтегаз Трейдинг".

Также сообщалось, что "Нафтогаз" рекомендовал потребителям ресурса подготовиться к новому отопительному сезону. Речь идет о проверке газового оборудования, которая обойдется около 1 тыс. гривен.