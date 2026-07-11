Фіндопомога ВПО і вразливим українцям: як отримати 31 900 гривень від благодійників

Зруйноване підприємство, гроші. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні внутрішньо переміщеним особам та вразливим категоріям населення доступна нова грошова допомога. Фінансову підтримку надає благодійний фонд Щедрик, а реєстрація на допомогу відбувається в онлайн форматі.

Редакція Новини.LIVE розповідає про це детальніше.

Які виплати доступні українцям

За офіційною інформацією від благодійного фонду, на виплати у першу чергу можуть розраховувати домогосподарства, які отримали серйозні фінансові збитки через бойові дії або ж вимушено перемістилися. Тож благодійники планують виплатити по 31 900 гривень родинам для закупівлі:

товарів;

інструментів;

обладнання.

Де й кому виплачуватимуть допомогу

Виплати доступні жителям восьми областей України, які найбільше страждають від повномасштабної війни. Це:

Сумська;

Чернігівська;

Харківська;

Дніпропетровська;

Донецька;

Запорізька;

Миколаївська;

Херсонська області.

Щоб отримати гроші, родина має відповідати щонайменше одній із ключових умов щодо прямого впливу бойових дій. До таких умов належить пошкоджене або повністю зруйноване житло впродовж останніх 45 днів. Витратити гроші можна:

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на відновлення свого попереднього бізнесу, який постраждав через війну;

на розвиток вже наявної самозайнятості;

або на запуск абсолютно нової справи.

Як зареєструватися на виплату

Реєстрація відбувається онлайн за посиланням. Претендент вказує у ній свої персональні дані, надає детальну інформацію про склад домогосподарства, обирає свій регіон і т.д. Також потрібно надати низку документів, серед яких паспорт, довідка ВПО, банківські реквізити.

Раніше Новини.LIVE писали про реєстрацію на фіндопомогу від УВКБ ООН. Нова програма передбачає, що кожен член родини отримає понад 12 000 гривень. Реєструватися в програмі можуть переселенці та біженці.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть отримати гроші на власну справу чи відновлення бізнесу. Йдеться про гранти у 2 600 доларів. Фінпідтримку надають жителям чотирьох регіонів.