Від пенсіонерів вимагають надати довідку про підтвердження доходів — деталі

Люди похилого віку з паперами. Фото: Freepik

Від українських пенсіонерів у низці випадків можуть вимагати довідку про доходи, зокрема, під час оформлення житлових субсидій на новий опалювальний сезон 2025-2026. З огляду на це, Міністерство цифрової трансформації спільно з Міністерством соцполітики та Пенсійним фондом надали можливість оформлення довідки в онлайн-режимі.

Про це розповідають Новини.LIVE із посиланням на Мінсоцполітики.

Коли можуть вимагати довідку про доходи від пенсіонерів

Документ, де вказаний рівень доходів, пенсіонерам може знадобитися у різних ситуаціях. Зокрема, восени є актуальним для тих, хто хотів би отримати допомогу від держави на оплату житлово-комунальних послуг на найближчий холодний сезон. Також довідка необхідна у таких випадках:

якщо йдеться про виїзд за кордон (для підтвердження платоспроможності або переведення пенсії);

для отримання соцвиплат чи послуг, які потребують підтвердження платоспроможності;

під час отримання пенсійного посвідчення.

Завдяки цифровізації відповідну довідку про доходи пенсіонерам отримати стало значно легше, не виходячи з дому, знадобиться лише доступ до інтернету. Загалом оформити такий документ громадяни можуть кількома способами:

звернувшись у сервісний центр Пенсійного фонду;

через портал електронних послуг ПФУ;

у мобільному застосунку Пенсійного фонду.

Як пенсіонерам оформити довідку про доходи онлайн

Для того, щоб оформити довідку про доходи дистанційно, необхідно зробити кілька кроків. Зокрема, на порталі електронних послуг ПФУ потрібно:

натиснути у кутку праворуч екрана "Вхід";

авторизуватися через кваліфікований електронний підпис (КЕП);

зайти в пункт "Комунікації з ПФУ";

обрати опцію "Запит на отримання е-документів";

знайти необхідний вид довідки;

заповнити усі обов’язкові поля у формі;

вказати період, за який потрібна довідка;

надати дозвіл на передачу та обробку персональної інформації;

натиснути пункт "Відправити до ПФУ".

Ознайомитися з результатом опрацювання заяви можна буде в розділі "Мої звернення".

