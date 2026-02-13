Відео
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
Українцям готують нові тарифи на газ і світло — коли зміняться ціни

Українцям готують нові тарифи на газ і світло — коли зміняться ціни

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:35
Тарифи на газ і світло в Україні — коли й чому подорожчає комуналка
Гроші і квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні до кінця повномасштабної війни не планують переглядати тарифи на газ та електроенергію для населення. Робота над встановленням нових цін може розпочатися після завершення бойових дій. 

Про це заявив в етері каналу Київ 24 експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Тарифи на газ і світло після війни

За словами Геннадія Рябцева, наразі профільні міністерства взагалі не займаються створенням проєктів постанов щодо змін цін чи тарифів для домогосподарств як на ринку електроенергії, так і на ринку природного газу.

"Тепер такі речі, які стосуються не дуже популярних рішень, мають бути ретельно опрацьованими, щоб ні в кого, наприклад, ні в якоїсь політичної сили не виникло бажання оскаржити це рішення", — розповів експерт. 

При цьому він наголосив, що Кабмін України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали меморанду та затвердили умову, що усі зміни, які можуть стосуватися цін і тарифів на електрику та природний газ як товар, а також на їхню передачу та розподіл, розглядатимуться в межах "дорожньої карти".  Розробити її планують вже після війни. 

Що ще варто знати 

Нагадаємо, у лютому 2026 року побутові споживачі платять за 1 кВт-год електроенергії по 4,32 гривні. За рішенням уряду, така ціна залишатиметься актуальною до 30 квітня. 

Щодо тарифів на газ, то значна частина населення є клієнтами компанії Нафтогаз. Для них 1 кубометр газу коштує 7,96 гривень. Ціна встановлена в межах тарифного плану "Фіксований", який залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2026 року.

Раніше ми писали, що для українців скоротили графіки відключень світла. Це стало можливим після того, як енергосистема отримала 1 ГВт додаткової потужності. Ще писали про пільги на сплату електроенергії. Відмоо, зто може їх отримати. 

тарифи ціни на газ комунальні послуги електроенергія світло
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
