Тарифи на газ і світло в Україні — коли й чому подорожчає комуналка

Гроші і квитанція за комунальні послуги. Фото: Новини.LIVE

В Україні до кінця повномасштабної війни не планують переглядати тарифи на газ та електроенергію для населення. Робота над встановленням нових цін може розпочатися після завершення бойових дій.

Про це заявив в етері каналу Київ 24 експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає Новини.LIVE.

Тарифи на газ і світло після війни

За словами Геннадія Рябцева, наразі профільні міністерства взагалі не займаються створенням проєктів постанов щодо змін цін чи тарифів для домогосподарств як на ринку електроенергії, так і на ринку природного газу.

"Тепер такі речі, які стосуються не дуже популярних рішень, мають бути ретельно опрацьованими, щоб ні в кого, наприклад, ні в якоїсь політичної сили не виникло бажання оскаржити це рішення", — розповів експерт.

При цьому він наголосив, що Кабмін України та Міжнародний валютний фонд (МВФ) підписали меморанду та затвердили умову, що усі зміни, які можуть стосуватися цін і тарифів на електрику та природний газ як товар, а також на їхню передачу та розподіл, розглядатимуться в межах "дорожньої карти". Розробити її планують вже після війни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у лютому 2026 року побутові споживачі платять за 1 кВт-год електроенергії по 4,32 гривні. За рішенням уряду, така ціна залишатиметься актуальною до 30 квітня.

Щодо тарифів на газ, то значна частина населення є клієнтами компанії Нафтогаз. Для них 1 кубометр газу коштує 7,96 гривень. Ціна встановлена в межах тарифного плану "Фіксований", який залишатиметься чинним щонайменше до 30 квітня 2026 року.

