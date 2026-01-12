Відео
Україна
Відео

Українці отримують некоректні суми у платіжках за газ — причини

Українці отримують некоректні суми у платіжках за газ — причини

Дата публікації: 12 січня 2026 08:50
Передача даних газового лічильника — чому виникають некоректні суми у платіжках
Комунальні платіжки на столі. Фото: Новини.LIVE

Українським споживачам природного газу можуть надходити некоректні дані в комунальних платіжках щодо обсягів блакитного палива. Газопостачальна компанія "Нафтогаз України" має певні правила з обслуговування, порушення яких може спровокувати розбіжності.

Про це йдеться у повідомленнях у соцмережі на сторінці ГК "Нафтогаз України" у Facebook.

Читайте також:

Некоректна інформація у платіжках за газ

Одна з клієнток Нафтогазу розповіла, що регулярно передає інформацію з лічильників про використаний ресурс. Проте у рахунках з невідомих причин вказані інші цифри. 

"Чому рахунок сформовано за 5.11 куб, якщо я подала 3? 10-7 поки що дорівнює 3. Навіщо тоді встановлювали лічильник? Рахунок 340453621 (Харків)", — йдеться у зверненні.

Представник газопостачальної компанії "Нафтогаз України" пообіцяв з'ясувати відповідну проблему особисто, оскільки відповідь містить персоналізовані дані.

За інформацією компанії, відображення іншої інформації в комунальних рахунках за газ може виникнути через невчасну передачу даних з приладу обліку. Згідно з правилами, громадяни зобов'язані щомісяця фіксувати фактичні показники лічильника газу та передавати до 5 числа включно, навіть якщо в оселі ніхто не проживає.

Саме своєчасність передачі даних лічильника газу з 28 по 5 число прямо впливає на формування об'єму споживання в платіжках з урахуванням переданих показників.

Згідно з чинним законодавством, у випадку неотримання інформації з лічильника до 6 числа місяця, що йде за розрахунковим, та за умови, що прилад не оснащений можливістю дистанційної передачі, оператор ГРМ фактичний об’єм використаного газу визначає розрахунковим шляхом. Результат залежатиме від групи споживання клієнта та його середньорічного об’єму споживання палива за останній рік.

Обов’язок громадян передавати інформацію з лічильників передбачений пунктом 4 глави 4 розділу ІХ Кодексу газорозподільних систем, затвердженого постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 № 2494.

"Побутовий споживач, який за умовами договору розподілу природного газу розраховується за лічильником газу, зобов’язаний щомісяця станом на 01 число місяця знімати фактичні показники лічильника газу та протягом п’яти діб (до 05 числа включно) надавати їх оператору ГРМ у способи, визначені договором розподілу природного газу", — йдеться у постанові.

Нафтогаз
Скриншот. Джерело: Нафтогаз у Fb

Яким чином можна передати інформацію з лічильника

Клієнти мають надсилати дані з лічильника до 5 числа включно одним із варіантів:

  • через особистий кабінет в ГК "Нафтогаз України"; 
  • в чат-ботах GASUA у Viber/Telegram;
  • через повідомлення на номер 4647;
  • на сайті gas.ua без реєстрації;
  • через застосунок "Куб".

Раніше ми повідомляли, що Нафтогаз може повертати клієнтам гроші за газ у разі помилкової оплати. Проте процедура повернення має свої особливості.  

Також писали, що цьогоріч українцям знову надсилатимуть платіжки для оплати за послугу техобслуговування мереж. Громадяни можуть вже дізнатись графіки для проведення робіт, а також ціни. 

ціни на газ комунальні послуги Нафтогаз ЖКГ газ
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
