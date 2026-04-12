Обман із соцвиплатами: як українцям розпізнати шахраїв

Пенсіонер з телефоном у руці. Фото: Новини.LIVE

В Україні знову активізувалися кібершахраї, які обіцяють населенню фейкову фінансову підтримку. Фішингові повідомлення про нібито "соціальні виплати" аферисти у активно поширюють у Viber. При цьому вони видають себе за представників ООН.

У Центрі стратегічних комунікацій на сторінці у соціальній мережі Facebook пояснили, як працюють зловмисники та як українцям зберегти свої гроші, передає Новини.LIVE.

Що відомо про нову схему шахраїв

Розсилаючи повідомлення українцям зловмисники "грають" на довірі: пишуть, що "надійшла ваша черга", щоб отримати допомогу. Отримувачу пропонують натиснути на "+" і чекати на зворотній зв'язок.

Потім від людини вимагають озвучити 4 цифри коду, який надходить їй у Viber.

"Це і є ключ — так шахраї отримують доступ до акаунтів або персональних даних", — зазначають у Центрі стратегічних комунікацій.

Як розпізнати шахрайство

Аферисти називаються представниками ООН, але виказують себе простими помилками. Наприклад, можуть написати із акаунту з жіночим ім’ям, але в тексті називають себе у чоловічому роді.

Тож українцям нагадують про наступне: ніколи не можна передавати жодні коди, навіть якщо здається, що повідомлення є "офіційним".

Як повідомляли Новини.LIVE, українці можуть отримати на дітей до 35 000 гривень. Йдеться про фінансову допомогу від благодійного фонду "СОС Дитячі Містечка". Гроші отримають сім'ї, які через війну поїхали за кордон, але повернулися до України.