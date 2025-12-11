Відео
Головна Фінанси Президентська стипендія–2026 — хто та скільки отримуватиме

Президентська стипендія–2026 — хто та скільки отримуватиме

Ua ru
Дата публікації: 11 грудня 2025 15:50
Академічна стипендія Президента України на 2026 рік — кому та скільки платитимуть
Студенти в мантіях. Фото: УНІАН

У Державному бюджеті на 2026 рік заклали 6,6 млрд гривень на академічні та іменні стипендії в закладах освіти, що на 1,2 млрд гривень більше ніж цьогоріч. Тож вже з 1 вересня 2026 нового навчального року студенти почнуть отримувати підвищені виплати. 

Новини.LIVE розповідають, на скільки зросте академічна стипендія Президента України та хто її зможе отримати.

Читайте також:

Кому призначають президентські стипендії

Відповідно до урядової постанови "Про затвердження Положення про порядок призначення академічних стипендій Президента України здобувачам освіти", академічні стипендії Президента України призначаються здобувачам освіти, які навчаються за денною формою на підставі державного замовлення у закладах фахової передвищої, вищої освіти, наукових установах державної форми власності та досягли особливих успіхів у навчанні та науковій діяльності.

Йдеться про:

  • студентів, аспірантів, курсантів невійськових закладів освіти, наукових установ, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади;
  • курсантів, слухачів та ад’юнктів закладів фахової передвищої військової освіти, вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, що належать до сфери управління Міноборони.

Кандидатів на отримання президентських стипендій висувають вчені та педагогічні ради відповідних закладів освіти. 

Якою буде президентська стипендія у 2026 році

З 1 вересня 2026 року академічна стипендія Президента України, як і усі інші види стипендій, зросте вдвічі. Тож здобувачі освіти, згідно з даними Міністерства фінансів, отримуватимуть такі виплати:

  • в закладах вищої освіти — 20 000 грн на місяць (зараз виплачують 10 000 грн);
  • в закладах фахової передвищої освіти (коледжах) — 15 200 грн на місяць (зараз — 7 600 грн).

В уряді зауважили, що підвищення стипендій — це черговий крок держави для підтримки молоді, розвитку людського капіталу та стимулювання якісної освіти в Україні.

Раніше ми розповідали, що в Верховній Раді зареєстрували постанову про звільнення міністра освіти та науки Оксена Лісового. 

Також дізнавайтеся, за що студентам у Польщі доплачуватимуть 1 000 злотих до стипендій.

Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
