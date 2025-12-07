Відео
Головна Фінанси Монетизація YouTube — скільки платять авторам коротких відео

Монетизація YouTube — скільки платять авторам коротких відео

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 17:45
Короткі відео на YouTube — якою буде монетизація, якщо знімати маленькі відео
YouTube. Фото: Unsplash

В YouTube з'явилася монетизація для Shorts. Тож користувачі, які зніматимуть та публікуватимуть короткі відео зможуть заробляти гроші.

Редакція Новини.LIVE розповідає, що про це відомо. 

Монетизація для Shorts

Монетизація, як пише AIR Media-Tech залежить від країни, де створювався контент. Оплата починається з 1 тисячі переглядів. Отримати, залежно від країни, можна такі суми:

  • США — 0,328 долара;
  • Швейцарія — 0,205 доларів;
  • Австралія — 0,193 долара;
  • Південна Корея — 0,185 долара;
  • Велика Британія — 0,166 долара;
  • Канада — 0,165 долара;
  • Німеччина — 0,163 долара;
  • Гонконг — 0,147 долара;
  • Японія — 0,144 долара;
  • Тайвань — 0,140 доларів;
  • Австрія — 0,135 долара;
  • Нової Зеландії — 0,113 долара.

Як бачимо, найвищий показник монетизації встановили для користувачів із США, тоді як найменший — для Нової Зеландії.  

При цьому, як йдеться у публікації, Shorts найчастіше використовують для просування певного контенту. Завдяки цьому користувачі можуть залучити додаткову аудиторію та стати більш впізнаваними.   

Як працює монетизація на YouTube  

Монетизація за "Партнерською програмою YouTube" (YPP) надає доступ до рекламних показів через Google AdSense, членства глядачів, суперчатів під час стрімів, продажу брендованого мерчу та оплачуваних інтеграцій із брендами. До монетизації доєднуються канали з щонайменше 1 тисячею підписників і не менше ніж з 4 тисячами годин перегляду за останній рік або з 10 мільйонами переглядів Shorts за останні 90 днів. 

Щоб отримувати прибуток зі створюваного власноруч контенту, потрібно:

  • перейти у YouTube Studio;
  • відкрити розділ "Монетизація";
  • переглянути лічильники підписників та скільки є годин перегляду.

Коли канал відповідатиме вимогам, можна буде подавати заявку: погодитися з умовами YPP, приєднати або створити обліковий запис AdSense. Далі канал перевірятимуть кілька днів, після чого автор отримає доступ до монетизації свого каналу.

Раніше ми розповідали, як можна заробляти на YouTube в Україні. Примітно, що за останні чотири роки сервіс виплатив авторам понад 100 млрд доларів. Дізнавайтесь також, скільки грошей можна отримати за 10 тисяч переглядів на YouTube

Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
