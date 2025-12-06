Безплатний відпочинок для дітей — кому доступно за новим порядком

Діти катаються на санчатах. Фото: Freepik

Діти деяких військовослужбовців та інших категорій зможуть пройти оздоровлення у західних областях країни коштом державного бюджету. Програма покликана допомогти дітям відновити фізичний і психічний стан після тривалого впливу війни та забезпечити безпечні умови для їхнього відпочинку.

Новини.LIVE розповідають, хто може скористатися пільгою у грудні 2025 року.

Хто зможе відпочити безплатно

Порядок оздоровлення дітей пільгових категорій визначений постановою Кабінету міністрів України №1435. Документ передбачає, що отримати послуги з оздоровлення та відпочинку можуть діти віком від 7 до 18 років, які потребують відновлення фізичного та психічного стану здоров’я та належать до однієї з таких категорій:

дитина військовослужбовця Держприкордонслужби, Національної гвардії;

дитина поліцейського;

дитина особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;

дитина внутрішньо переміщеної особи;

дитина осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

дитина члена сім’ї загиблого захисника України.

Дитині надається послуга з оздоровлення та відпочинку в закладах оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що в поточному році їй не надавалася путівка до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" коштом державного або місцевого бюджету, а також не надавалася послуга з оздоровлення та відпочинку за іншими бюджетними програмами.

Де діти пільгових категорій можуть відпочити безплатно

Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей надаватимуть заклади, які уклали відповідний договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та розташовані у західних регіонах України. Йдеться про такі області:

Волинська;

Закарпатська;

Івано-Франківська;

Львівська;

Рівненська;

Тернопільська;

Хмельницька;

Чернівецька.

Заклад зобов'язаний забезпечити усі умови для відновлення фізичного та психічного здоров’я дітей, мати безбар’єрний доступ і захисні споруди цивільного захисту.

