Україна
Безплатний відпочинок для дітей — хто може скористатися пільгою

Безплатний відпочинок для дітей — хто може скористатися пільгою

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 15:25
Безплатний відпочинок для дітей — кому доступно за новим порядком
Діти катаються на санчатах. Фото: Freepik

Діти деяких військовослужбовців та інших категорій зможуть пройти оздоровлення у західних областях країни коштом державного бюджету. Програма покликана допомогти дітям відновити фізичний і психічний стан після тривалого впливу війни та забезпечити безпечні умови для їхнього відпочинку.

Новини.LIVE розповідають, хто може скористатися пільгою у грудні 2025 року.

Читайте також:

Хто зможе відпочити безплатно

Порядок оздоровлення дітей пільгових категорій визначений постановою Кабінету міністрів України №1435. Документ передбачає, що отримати послуги з оздоровлення та відпочинку можуть діти віком від 7 до 18 років, які потребують відновлення фізичного та психічного стану здоров’я та належать до однієї з таких категорій:

  • дитина військовослужбовця Держприкордонслужби, Національної гвардії;
  • дитина поліцейського;
  • дитина особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту;
  • дитина внутрішньо переміщеної особи;
  • дитина осіб, які звільняються або звільнені з військової служби з-поміж ветеранів війни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
  • дитина члена сім’ї загиблого захисника України.

Дитині надається послуга з оздоровлення та відпочинку в закладах оздоровлення та відпочинку один раз на рік за умови, що в поточному році їй не надавалася путівка до державного підприємства "Міжнародний дитячий центр "Артек" коштом державного або місцевого бюджету, а також не надавалася послуга з оздоровлення та відпочинку за іншими бюджетними програмами.

Де діти пільгових категорій можуть відпочити безплатно

Послуги з оздоровлення та відпочинку дітей надаватимуть заклади, які уклали відповідний договір з Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та розташовані у західних регіонах України. Йдеться про такі області:

  • Волинська;
  • Закарпатська;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська;
  • Рівненська;
  • Тернопільська;
  • Хмельницька;
  • Чернівецька.

Заклад зобов'язаний забезпечити усі умови для відновлення фізичного та психічного здоров’я дітей, мати безбар’єрний доступ і захисні споруди цивільного захисту.

Раніше ми писали, що військові, у яких народилися діти, можуть отримати додаткову відпустку

Також дізнавайтеся, як родинам з дітьми отримати грошову допомогу.

діти відпочинок ветерани військові ВПО дитячий табір
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
