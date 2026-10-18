Чоловік продає яблука Фото: УНІАН

Восени українці можуть заощадити на купівлі фруктів, якщо обиратимуть доступніші сезонні плоди та порівнюватимуть ціни перед походом до магазину. У жовтні 2026 року яблука залишаються одним із найдоступніших варіантів: на оптовому ринку вони коштують 20–30 гривень за кілограм. Груші та виноград обходяться дорожче, тому вибір фруктів може помітно впливати на продуктовий бюджет родини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Українську аграрну конфедерацію.

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Які фрукти вигідно купувати восени

У жовтні варто звернути увагу на яблука, які подешевшали на оптовому ринку України. За даними Української аграрної конфедерації від 13 жовтня 2026 року, кілограм цих фруктів коштував 20–30 гривень. Для порівняння, груші продавали по 40–80 гривень за кілограм, а виноград — по 50–110 гривень.

Яблука можуть стати основою економного фруктового кошика. Їх зручно їсти свіжими, додавати до випічки, готувати компоти або сушити на зиму. Крім того, за належних умов зберігання яблука можуть довше залишатися придатними до споживання, ніж деякі інші стиглі фрукти.

Водночас оптові ціни відрізняються від роздрібних. За даними моніторингу станом на 18 жовтня, середня ціна українських яблук у магазинах становила 32,62 гривні за кілограм, а винограду — 110 гривень. Тому перед покупкою варто порівнювати пропозиції різних торговельних мереж і ринків.

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Чому восени змінюються ціни на фрукти

Вартість фруктів залежить від сезону, обсягів пропозиції, попиту та витрат на зберігання й доставку. Коли основний період збору врожаю певної культури завершується, знайти її за літніми цінами стає складніше.

За даними Української аграрної конфедерації, у жовтні дорожчали нектарини, сливи та ягоди, оскільки їхній основний сезон уже завершився. Натомість яблука подешевшали. На закупівельну вартість яблук для переробки також вплинули обмеження Польщі щодо українського яблучного концентрату, які ускладнили продаж цієї продукції на європейському ринку.

Тому під час планування покупок варто враховувати не лише звичні вподобання родини, а й поточні ціни. Якщо яблука коштують помітно дешевше за інші фрукти, ними можна частково замінити дорожчі позиції у щоденному раціоні.

Як купувати фрукти та не переплачувати

Навіть низька ціна не гарантує економії, якщо частина покупки зіпсується. Щоб витрачати менше, варто дотримуватися кількох простих правил:

Порівнюйте вартість за кілограм. Ціна упаковки не завжди показує, який варіант справді вигідніший.

Перевіряйте пропозиції в різних магазинах. Вартість однакових фруктів може відрізнятися залежно від торговельної мережі та сорту.

Купуйте стільки, скільки зможете спожити. Великі запаси не допоможуть заощадити, якщо плоди зіпсуються раніше, ніж їх з'їдять.

Оцінюйте якість фруктів. Пошкоджені плоди можуть швидше псуватися, тому перед покупкою важливо перевіряти їхній стан.

Не орієнтуйтеся лише на знижки. Акційна пропозиція має сенс, якщо кінцева ціна справді нижча, а придбані фрукти не доведеться викидати.

У жовтні 2026 року яблука залишаються одним із найцікавіших варіантів для економії на фруктах. Груші та виноград можуть коштувати дорожче, а деякі літні плоди дорожчають після завершення сезону.

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