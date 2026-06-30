Ціни на пшеницю в Україні: як жнива повпливали на продажі зерна

Комбайн збирає пшеницю в полі, гроші. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні вже торгують пшеницею з нового врожаю. Цей перехід зумовив зміни у цінах. Примітно, що зернові дешевшають і на світовому ринку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на SPIKE BROKERS.

Детальніше про ситуацію з цінами на пшеницю

Так, тонна продовольчої пшениці, яку доставляють в одеські порти, коштує тепер 213 доларів. Тиждень раніше ціна на зернову була на рівні 217 доларів. Ще сильніше просіла фуражна пшениця — її вартість впала з 212 до 203 доларів.

"На міжнародному ринку також зафіксовано зниження котирувань. Головним фактором тиску став старт збиральної кампанії у Північній півкулі. Біржі втратили підтримку, оскільки трейдери очікують на високий врожай в Україні, Румунії. У Європі жнива лише набирають обертів", — йдеться у повідомленні.

Ціни на пшеницю в Україні

На внутрішньому ринку, як свідчать дані на порталі Tripoli.land, ціни на пшеницю теж стрімко падають. Так, станом на 30 червня тонна продається по 9 438 гривень. Тижнем раніше покупці платили 9 862 гривень за тонну. Примітно, що низхідний тренд на українському ринку пшениці тримається з середини червня.

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