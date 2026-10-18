Яблоки дешевеют, а виноград дорожает: как сэкономить на фруктах осенью
Осенью украинцы могут сэкономить на покупке фруктов, если будут выбирать более доступные сезонные плоды и сравнивать цены перед походом в магазин. В октябре 2026 года яблоки остаются одним из самых доступных вариантов: на оптовом рынке они стоят 20–30 гривен за килограмм. Груши и виноград обходятся дороже, поэтому выбор фруктов может заметно повлиять на продуктовый бюджет семьи.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую аграрную конфедерацию.
Какие фрукты выгодно покупать осенью
В октябре стоит обратить внимание на яблоки, которые подешевели на оптовом рынке Украины. По данным Украинской аграрной конфедерации от 13 октября 2026 года, килограмм этих фруктов стоил 20–30 гривен. Для сравнения: груши продавались по 40–80 гривен за килограмм, а виноград — по 50–110 гривен.
Яблоки могут стать основой экономной фруктовой корзины. Их удобно есть свежими, добавлять в выпечку, готовить компоты или сушить на зиму. Кроме того, при надлежащих условиях хранения яблоки могут дольше оставаться пригодными к употреблению, чем некоторые другие спелые фрукты.
В то же время оптовые цены отличаются от розничных. По данным мониторинга по состоянию на 18 октября, средняя цена украинских яблок в магазинах составляла 32,62 гривны за килограмм, а винограда — 110 гривен. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать предложения различных торговых сетей и рынков.
Почему осенью меняются цены на фрукты
Стоимость фруктов зависит от сезона, объемов предложения, спроса и затрат на хранение и доставку. Когда основной период сбора урожая той или иной культуры заканчивается, найти ее по летним ценам становится сложнее.
По данным Украинской аграрной конфедерации, в октябре подорожали нектарины, сливы и ягоды, поскольку их основной сезон уже завершился. Зато яблоки подешевели. На закупочную стоимость яблок для переработки также повлияли ограничения Польши в отношении украинского яблочного концентрата, которые затруднили продажу этой продукции на европейском рынке.
Поэтому при планировании покупок стоит учитывать не только привычные предпочтения семьи, но и текущие цены. Если яблоки стоят заметно дешевле других фруктов, ими можно частично заменить более дорогие продукты в ежедневном рационе.
Как покупать фрукты и не переплачивать
Даже низкая цена не гарантирует экономии, если часть покупки испортится. Чтобы тратить меньше, стоит придерживаться нескольких простых правил:
- Сравнивайте стоимость за килограмм. Цена упаковки не всегда показывает, какой вариант действительно выгоднее.
- Проверяйте предложения в разных магазинах. Стоимость одинаковых фруктов может отличаться в зависимости от торговой сети и сорта.
- Покупайте столько, сколько сможете съесть. Большие запасы не помогут сэкономить, если фрукты испортятся раньше, чем их съедят.
- Оценивайте качество фруктов. Поврежденные плоды могут быстрее портиться, поэтому перед покупкой важно проверять их состояние.
- Не ориентируйтесь только на скидки. Акционное предложение имеет смысл, если конечная цена действительно ниже, а купленные фрукты не придется выбрасывать.
В октябре 2026 года яблоки остаются одним из самых интересных вариантов для экономии на фруктах. Груши и виноград могут стоить дороже, а некоторые летние плоды дорожают после окончания сезона.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, как меняются цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине. В частности, помидоры, малина и голубика дорожают, тогда как капуста, лук и свекла дешевеют. Из-за сезонных колебаний цен покупателям стоит сравнивать стоимость продуктов и планировать расходы на продуктовую корзину.
Также Новини.LIVE сообщали, какие расходы украинцев выросли больше всего в сентябре 2026 года. По данным Госстата, потребительские цены за месяц выросли на 2,1%, а годовая инфляция достигла 10%. Рост стоимости отдельных продуктов и услуг усиливает нагрузку на семейный бюджет, поэтому важно следить за ценами и рационально планировать покупки.