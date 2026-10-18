Мужчина продает яблоки. Фото: УНИАН

Осенью украинцы могут сэкономить на покупке фруктов, если будут выбирать более доступные сезонные плоды и сравнивать цены перед походом в магазин. В октябре 2026 года яблоки остаются одним из самых доступных вариантов: на оптовом рынке они стоят 20–30 гривен за килограмм. Груши и виноград обходятся дороже, поэтому выбор фруктов может заметно повлиять на продуктовый бюджет семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинскую аграрную конфедерацию.

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Какие фрукты выгодно покупать осенью

В октябре стоит обратить внимание на яблоки, которые подешевели на оптовом рынке Украины. По данным Украинской аграрной конфедерации от 13 октября 2026 года, килограмм этих фруктов стоил 20–30 гривен. Для сравнения: груши продавались по 40–80 гривен за килограмм, а виноград — по 50–110 гривен.

Яблоки могут стать основой экономной фруктовой корзины. Их удобно есть свежими, добавлять в выпечку, готовить компоты или сушить на зиму. Кроме того, при надлежащих условиях хранения яблоки могут дольше оставаться пригодными к употреблению, чем некоторые другие спелые фрукты.

В то же время оптовые цены отличаются от розничных. По данным мониторинга по состоянию на 18 октября, средняя цена украинских яблок в магазинах составляла 32,62 гривны за килограмм, а винограда — 110 гривен. Поэтому перед покупкой стоит сравнивать предложения различных торговых сетей и рынков.

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Почему осенью меняются цены на фрукты

Стоимость фруктов зависит от сезона, объемов предложения, спроса и затрат на хранение и доставку. Когда основной период сбора урожая той или иной культуры заканчивается, найти ее по летним ценам становится сложнее.

По данным Украинской аграрной конфедерации, в октябре подорожали нектарины, сливы и ягоды, поскольку их основной сезон уже завершился. Зато яблоки подешевели. На закупочную стоимость яблок для переработки также повлияли ограничения Польши в отношении украинского яблочного концентрата, которые затруднили продажу этой продукции на европейском рынке.

Поэтому при планировании покупок стоит учитывать не только привычные предпочтения семьи, но и текущие цены. Если яблоки стоят заметно дешевле других фруктов, ими можно частично заменить более дорогие продукты в ежедневном рационе.

Как покупать фрукты и не переплачивать

Даже низкая цена не гарантирует экономии, если часть покупки испортится. Чтобы тратить меньше, стоит придерживаться нескольких простых правил:

Сравнивайте стоимость за килограмм. Цена упаковки не всегда показывает, какой вариант действительно выгоднее.

Проверяйте предложения в разных магазинах. Стоимость одинаковых фруктов может отличаться в зависимости от торговой сети и сорта.

Покупайте столько, сколько сможете съесть. Большие запасы не помогут сэкономить, если фрукты испортятся раньше, чем их съедят.

Оценивайте качество фруктов. Поврежденные плоды могут быстрее портиться, поэтому перед покупкой важно проверять их состояние.

Не ориентируйтесь только на скидки. Акционное предложение имеет смысл, если конечная цена действительно ниже, а купленные фрукты не придется выбрасывать.

В октябре 2026 года яблоки остаются одним из самых интересных вариантов для экономии на фруктах. Груши и виноград могут стоить дороже, а некоторые летние плоды дорожают после окончания сезона.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как меняются цены на овощи, фрукты и ягоды в Украине. В частности, помидоры, малина и голубика дорожают, тогда как капуста, лук и свекла дешевеют. Из-за сезонных колебаний цен покупателям стоит сравнивать стоимость продуктов и планировать расходы на продуктовую корзину.

Также Новини.LIVE сообщали, какие расходы украинцев выросли больше всего в сентябре 2026 года. По данным Госстата, потребительские цены за месяц выросли на 2,1%, а годовая инфляция достигла 10%. Рост стоимости отдельных продуктов и услуг усиливает нагрузку на семейный бюджет, поэтому важно следить за ценами и рационально планировать покупки.