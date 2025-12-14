Виплати військовослужбовцям у січні — якою буде мінімальна сума

Військові йдуть дорогою. Фото: Генштаб, Telegram

Розмір грошового утримання військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань залежить від багатьох факторів, як от звання, вислуга, складність виконуваних завдань тощо. При цьому є гарантований базовий рівень фінансового забезпечення у війську.

Що входить в грошове забезпечення військовослужбовця

Нарахування та виплата грошового забезпечення (ГЗ) захисникам здійснюються відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07.06.2018 № 260, наказу Міністерства оборони України від 22.05.17 № 280 "Про організацію фінансового забезпечення військових частин, установ та організацій Збройних Сил України (зі змінами) та рішення Міністра оборони України від 16.01.2024 № 183/уд.

В грошове забезпечення військовослужбовця входять:

Оклад за військовим званням. Посадовий оклад. Надбавка за вислугу років. Надбавка за таємність. Надбавка за особливості проходження служби. Щомісячна премія.

З нарахованої суми утримується військовий збір у розмірі 1,5%.

Якою буде мінімальна сума ГЗ у січні

У 2025 році мінімальний розмір грошового забезпечення для рекрута першого тарифного розряду та вислугою менш як 1 рік, який проходить службу на посаді рядового, сержантського, старшинського та офіцерського складу, складає 20 436,60 грн до відрахування 1,5% військового збору. Тобто чистими на руки захисник отримує 20 130,05 грн — це гарантований базовий рівень без урахування бойових надбавок.

Також можуть нараховуватися щомісячні додаткові виплати:

30 000 грн — для військових, які виконують бойові завдання поза межами районів активних бойових дій;

50 000 грн — для військовослужбовців, що беруть участь в управлінні військами;

100 000 грн — для захисників, які працюють безпосередньо в зоні бойових дій, уражають техніку противника або рятують українську техніку під обстрілами.;

70 000 грн — накопичувальна доплата за кожні 30 днів виконання бойових завдань на передовій.

На 2026 рік змін у нарахуванні грошового забезпечення військовослужбовцям не передбачається. Тож у січні захисники отримуватимуть такі ж виплати, як і у 2025 році.

