Податкові пільги для ветеранів — які збори можна не сплачувати

В Україні ветерани користуються низкою соціальних гарантій та преференцій від держави. Зокрема вони мають право не сплачувати деякі податки та збори.

Про це розповіли фахівці Юридичного порадника для ВПО.

Питання надання пільг ветеранам регулює закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту". У 2016 році його дія залишиться без змін.

Судовий збір

Загальне правило про обов'язкову сплату судового збору при зверненні до суду не розповсюджується на окремі категорії громадян. Зокрема йдеться про:

учасників бойових дій;

осіб з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалих учасників Революції Гідності;

Героїв України.

Судовий збір також можуть не платити позивачі у спорах, що пов’язані з наданням статусу учасника бойових дій (після 2014 року).

Земельний податок

Власники земельних ділянок, які мають статус УБД або особи з інвалідністю внаслідок війни, а також сім'ї загиблих (померлих) ветеранів війни та військовослужбовців звільнені від сплати земельного податку.

Пільга на земельні ділянки надається залежно від виду використання у межах визначених законодавством норм площі:

для ведення особистого селянського господарства — не більш як 2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — до 0,25 га, у селищах — до 0,15 га, в містах — до 0,10 га;

для індивідуального дачного будівництва — до 0,10 га;

для будівництва індивідуальних гаражів — в межах 0,01 га;

для ведення садівництва — до 0,12 га.

У разі якщо право на податкову пільгу виникає у платника протягом календарного року, звільнення від сплати земельного податку починає діяти з місяця, що слідує за тим, у якому було набуто відповідне право.

Для застосування пільги необхідно звернутися до податкового органу за місцем розташування земельної ділянки та подати заяву не пізніше ніж через 30 календарних днів із дати виникнення права на пільгу та/або набуття права власності на землю.

Чи треба платити податок з отриманої грошової допомоги

Не оподатковується грошова допомога, яка надана членам сімей загиблих (безвісно зниклих) або померлих під час виконання службових обов'язків та/або захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України військовослужбовців, а також поліцейських чи осіб начальницького і рядового складу:

органів внутрішніх справ;

органів і підрозділів цивільного захисту;

Державної кримінально-виконавчої служби України;

Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Те ж саме стосується й грошової допомоги, що надається мобілізованим військовослужбовцям (наприклад, допомога у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності).

Раніше ми розповідали, що деякі ветерани можуть отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень, що дає право придбати готову квартиру, інвестувати в новобудову або оформити іпотеку без особистих оплат.

Також дізнавайтеся, хто з ветеранів може отримати кошти на переобладнання житла.