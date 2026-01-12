Виплати в ЗСУ — кому з військових нарахують додатково 33 тис. грн

Людина у формі тримає гроші. Фото: Новини.LIVE

У січні 2026 року деякі українські військовослужбовці отримають підвищений грошовий бонус у вигляді додаткової виплати до грошового забезпечення за підписання першого контракту. Зростання доплат для бійців продиктоване новим розміром прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Про те, як саме змінилась відповідна доплата, розповідають Новини.LIVE, посилаючись на закон "Про Держбюджет-2026".

Як змінились розміри виплат за нові контракти в ЗСУ

У Збройних силах у 2026 році продовжує діяти правило надання заохочувальних виплат за укладення контракту на проходження військової служби.

Механізм відповідних нарахувань прописаний у законі №2232-XII "Про військовий обов’язок і військову службу". Згідно з ним, у січні поточного року право на додаткові виплати матимуть ті військовослужбовці, які підписали контракт у грудні 2025 року.

Цьогоріч розміри заохочення, які залежать від категорії військового, підвищились через зростання прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого станом на січень. Якщо минулого року показник дорівнював 3 028 грн, то в 2026 році становить 3328 грн.

Залежно від категорії військовослужбовців передбачаються нові суми:

Для рядового складу — понад 26,62 за контракт на три роки (вісім прожиткових мінімумів); Для сержантів та старшин — понад 29,95 за контракт терміном не менш ніж три роки (дев’ять прожиткових мінімумів); Для офіцерів — 33,28 за укладення контракту більш ніж на один рік (десять прожиткових мінімумів).

Інші особливості грошової доплати

Згідно з нормами закону №2232-XII, право на відповідну виплату може надаватися виключно тим громадянам, які уклали контракт з Міністерством оборони вперше в житті. Дія закону на військовослужбовців, які відбували службу за контрактом до цього, не поширюється.

Відповідна виплата не замінює основне грошове забезпечення, а буде одноразовим його доповненням. Її призначення відбувається на основі наказів командирів військових частин.

Підписати контракт на проходження служби можуть повнолітні громадяни України, а також іноземні громадяни або особи без громадянства. Окрім того, перейти на контракт можуть військові, які служать на загальних правилах.

Раніше ми повідомляли про нюанси надання грошової допомоги за підписання першого контракту на службу у ЗСУ. В основному вона залежить від тривалості контракту з Міноборони для різних категорій військових.

Ще розповідали, що, підписавши контракт на службу в ЗСУ, військові отримають низку переваг. Зокрема, матимуть право на пільговий кредит на житло. Ті, хто підпише контракт вперше, матиме право на компенсацію.