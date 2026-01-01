Зарплати в ЗСУ — у яких випадках бійцям нарахують додаткові 100 тис. грн

Військовослужбовці на фронті. Фото: Генштаб

У січні 2026 року деяким військовослужбовцям нарахують бойову виплату у розмірі 100 тис. грн. Відомо, хто саме зможе розраховувати на таку суму додаткової грошової винагороди та як діяти у випадку відмови або затримки у виплаті.

Про це розповідає редакція Новини.LIVE, посилаючись на публічну інформацію Міністерства оборони.

Реклама

Читайте також:

Хто в ЗСУ має право на виплату у 100 тис. грн

Згідно з нормами наказу №260 Міноборони "Про затвердження Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам", виплату 100 тис. грн військовим здійснюють за безпосередню участь у бойових діях або перебування в "гарячих точках" та виконання завдання із забезпечення нацбезпеки та оборони.

Проте додаткові 100 тис. грн виплачують не лише бійцям на фронті. Законодавство розширило можливі ситуації, коли може виплачуватися відповідна сума. Так, додаткова винагорода може бути призначена також:

Військовослужбовцям, які захищаючи країну отримали поранення (на період перебування/лікування, період відпустки, пов’язаній з отриманням поранення); Тим, хто потрапив у полон (якщо не здався добровільно), став заручником, безвісно зник або був інтернований — виплата триває на весь період полону/зникнення до звільнення або повернення до України; На рахунки військовим, які загинули/померли через отримане під час воєнного стану поранення (контузія, травма, каліцтво), що пов’язане із захистом держави (виплату нараховують за весь місяць, коли людина загинула/померла).

Порядок нарахування виплат бійцям

Згідно з правилами, виплату грошового забезпечення військовим мають здійснювати щомісяця на особисті банківські рахунки після процедури обробки підтверджувальних документів.

Для виплати 100 тис. грн має бути підтверджена командуванням участь у бойових завданнях. Відповідну інформацію передають у фінансовий відділ частини, яка займається формуванням розрахунків. Якщо дані не було подано або подано з помилками, то виплата може не надійти.

У разі виникнення сумнівів або затримки у наданні коштів, військовослужбовці мають право звернутись до фінансового відділу або юристів.

Якщо виплати не нарахували, насамперед варто перевірити, чи були подані документи з підтвердженням участі у бойових завданнях, чи не виникло технічних помилок чи інших обставин, які могли вплинути на призначення грошей.

Нагадаємо, військові ЗСУ після втрати працездатності у разі поранення мають право на виплату допомоги від держави. Сума може різнитися залежно від низки факторів.

Ще писали, що військовим за перший контракт зі ЗСУ передбачена спеціальна грошова допомога. Однак, є категорії бійців, які не зможуть отримати виплату.