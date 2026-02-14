Надбавки військовим, відзначеним державними нагородами — як змінилися суми у 2026 році

Орден "Золота Зірка". Фото: ДПСУ

Військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні грошові виплати. 1 січня 2026 року набрали законної сили зміни, що регулюють це питання.

Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Дар’ю Тарасенко розповідають, скільки доплачують військовим за нагороди у лютому 2026 року.

Хто має право на доплати за нагороди

Відповідно до Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" право на доплату належить особам:

яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка";

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;

яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів;

яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

У разі загибелі (смерті) особи, яка мала одну з перелічених вище нагород чи відзнак, право на виплату отримують члени її родини — дружина/чоловік, батьки, діти тощо.

Важливо зазначити, що особи, які мають право одночасно на щомісячну грошову виплату за цим Законом і на пенсію або доплати до неї відповідно до інших законів (зокрема про особливі заслуги, статус ветеранів війни чи жертв нацистських переслідувань), можуть отримувати лише одну з таких виплат — за власним вибором. Якщо людина підпадає під кілька підстав, вона самостійно визначає, яку саме виплату оформити.

Скільки доплачують за нагороди у лютому

Розмір виплат залежить від типу нагороди та мінімальної зарплати. З 1 січня 2026 року в Україні встановлено мінімальну заробітну плату на рівні 8 647 грн на місяць. Тож доплати становитимуть:

особам, які мают звання Герой України та орден "Золота Зірка" — 3 мінімалки — 25 941 грн;

особам, нагородженим орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — 2 мінімалки — 17 294 грн;

особам, яких нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів — 1 мінімалка — 8 647 грн;

особам, які мають орден княгині Ольги трьох ступенів — 1 мінімалка — 8 647 грн;

особам, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — 1,5 мінімалки — 12 970,50 грн.

Доплата членам родини загиблої чи померлої особи, яка мала одну з цих відзнак, становить 1,5 мінімальної зарплати — 12 970,50 грн. Якщо право на виплату мають декілька родичів — ця сума розподіляється між ними рівними частинами.

