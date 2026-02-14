Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у лютому

Доплати військовим з нагородами — скільки нарахують у лютому

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 08:45
Надбавки військовим, відзначеним державними нагородами — як змінилися суми у 2026 році
Орден "Золота Зірка". Фото: ДПСУ

Військовослужбовцям, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною та відзначені державними нагородами, передбачені щомісячні грошові виплати. 1 січня 2026 року набрали законної сили зміни, що регулюють це питання.

Новини.LIVE з посиланням на адвокатку Дар’ю Тарасенко розповідають, скільки доплачують військовим за нагороди у лютому 2026 року. 

Реклама
Читайте також:

Хто має право на доплати за нагороди

Відповідно до Закону України "Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян" право на доплату належить особам:

  • яким, починаючи з 2014 року, присвоєно звання Герой України з врученням ордену "Золота Зірка";
  • яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів;
  • яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів;
  • яких, починаючи з 2014 року, нагороджено орденом княгині Ольги трьох ступенів;
  • яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг".

У разі загибелі (смерті) особи, яка мала одну з перелічених вище нагород чи відзнак, право на виплату отримують члени її родини — дружина/чоловік, батьки, діти тощо.

Важливо зазначити, що особи, які мають право одночасно на щомісячну грошову виплату за цим Законом і на пенсію або доплати до неї відповідно до інших законів (зокрема про особливі заслуги, статус ветеранів війни чи жертв нацистських переслідувань), можуть отримувати лише одну з таких виплат — за власним вибором. Якщо людина підпадає під кілька підстав, вона самостійно визначає, яку саме виплату оформити.

Скільки доплачують за нагороди у лютому

Розмір виплат залежить від типу нагороди та мінімальної зарплати. З 1 січня 2026 року в Україні встановлено мінімальну заробітну плату на рівні 8 647 грн на місяць. Тож доплати становитимуть:

  • особам, які мают звання Герой України та орден "Золота Зірка" — 3 мінімалки — 25 941 грн;
  • особам, нагородженим орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів — 2 мінімалки — 17 294 грн;
  • особам, яких нагороджено орденом "За мужність" трьох ступенів — 1 мінімалка — 8 647 грн;
  • особам, які мають орден княгині Ольги трьох ступенів — 1 мінімалка — 8 647 грн;
  • особам, яких нагороджено відзнакою Президента України "Хрест бойових заслуг" — 1,5 мінімалки — 12 970,50 грн.

Доплата членам родини загиблої чи померлої особи, яка мала одну з цих відзнак, становить 1,5 мінімальної зарплати — 12 970,50 грн. Якщо право на виплату мають декілька родичів — ця сума розподіляється між ними рівними частинами.

Раніше ми розповідали, на які доплати можуть розраховувати військові, які вибувають у відпустку. 

Також дізнавайтеся, що буде з виплатами військовим у лютому. 

виплати нагорода військовослужбовці державна нагорода доплати
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації